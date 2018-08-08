Українські арбітри отримали чергове призначення на матч чемпіонату світу серед жінок



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Катерина Монзуль

9 серпня бригада рефері на чолі з Катериною Монзуль виведе на поле збірні Іспанії та Японії

Українські арбітри працюватимуть уже на другому поєдинку фінальної частини жіночого чемпіонату світу (WU-20).

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Цього разу 9 серпня бригада рефері на чолі з Катериною Монзуль виведе на поле збірні Іспанії та Японії, що змагаються у групі С.

На лінії нашому судді допомагатиме Марія Стрілецька. Поєдинок розпочнеться о 17.30 за київським часом.