Українські арбітри отримали призначення на матчі футбольної Ліги чемпіонів



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Фото Павла Кубанова

Ірина Петрова та Людмила Тельбух працюватимуть на зустрічах у Харкові

Із 7-го по 13 серпня у Харкові відбудуться поєдинки кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів.

Місцевий «Житлобуд-1», а також румунський «Олімпія Клуж», валлійський «Кардіфф Мет» і мальтійська «Біркіркара» змагатимуться за путівки до 1/16 фіналу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Пряму перепустку до плей-офф отримає переможець групи.

Буде шанс і у другої команди, але за певних обставин. До 1/16 фіналу виходять усього дві кращі другі команди 10-ти відбірних груп.

У складі суддівських бригад, що працюватимуть на матчах у Харкові, будуть і представники України.

Призначення на турнір отримали Ірина Петрова (асистент арбітра) та Людмила Тельбух (четвертий арбітр).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український клуб у кваліфікації Ліги чемпіонів з футболу зіграє з командами з Румунії та Вельсу.