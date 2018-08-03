Українські арбітри отримали призначення на матчі попередніх етапів Євро-2019 та Ліги чемпіонів



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Євген Гордієнко працюватиме на поєдинках групи В попереднього раунду жіночого Євро-2019 з футзалу

Двоє українських арбітрів, Євген Гордієнко та Геннадій Гора, отримали призначення на міжнародні футзальні матчі.

УЄФА надіслав на адресу Комітету арбітрів ФФУ лист щодо призначень вітчизняних рефері, повідомляє Асоціація футзалу України.

Обидва арбітри мають категорію ФІФА.

Євген Гордієнко працюватиме на поєдинках групи В попереднього раунду жіночого Євро-2019 з футзалу — на іграх збірних Словаччини, Фінляндії та Литви.

Матчі проходитимуть 22—24 серпня в литовському Пренаї.

Геннадій Гора призначений на матчі групи F попереднього раунду Ліги чемпіонів з футзалу. До квартету потрапили «Редінг» (Англія), «Ховокубо» (Голландія), «Мурата» (Сан-Марино) та «Вітіс» (Литва).

Поєдинки відбудуться 28—31 серпня в литовській Йонаві.