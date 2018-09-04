Українські бадмінтоністи здобули три нагороди на етапі Кубку Європи у Харкові



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Фото Kharkiv Badminton Federation

Усі ці нагороди виявилися з бронзовим відливом

З 29 серпня по 2 вересня у Харкові відбувся етап Кубку Європи з бадмінтону – міжнародний турнір RSL Kharkiv International-2018.

Участь у змаганнях взяли близько 200 спортсменів з 34 країн світу, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Найсильнішим складом виступили й українські спортсмени, у тому числі харків’яни, які завоювали у рідних стінах три бронзові медалі.

У чоловічій одиночній категорії бронзовим призером став Артем Почтарьов у півфіналі поступився чеху Яну Лоуду, який у підсумку посів перше місце.

У змішаній парній категорії третє місце посіли Валерій Атращенков і Єлизавета Жарка. Вони були близькі до виходу у фінал, але поступилися польському дуету, який здобув срібні нагороди.

Ще одну бронзову медаль харківські бадмінтоністи здобули у парній жіночій категорії.

Олена Прус разом з бадмінтоністкою з Миколаєва Юлією Казаріновою дісталася півфіналу, але потрапити у фінал українкам завадили майбутні переможці турніру – шведські бадмінтоністки.