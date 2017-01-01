Українські бадмінтоністи тричі стали призерами турніру у Туреччині

На п'єдестал піднялися Валерій Атращенков, Єлизавета Жарка та Марина Іллінська

В Анкарі (Туреччина) з 18-го по 21-е грудня проводився міжнародний турнір з бадмінтону рівня International Series з призовим фондом 8 тисяч доларів. Українські спортсмени дісталися до фінальних зустрічей у парних розрядах, інформує офіційний сайт Федерації бадмінтону України. Валерій Атращенков і Єлизавета Жарка (не мають позиції у світовому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єлизавета Жарка

На п'єдестал піднялися Валерій Атращенков, Єлизавета Жарка та Марина Іллінська

В Анкарі (Туреччина) з 18-го по 21-е грудня проводився міжнародний турнір з бадмінтону рівня International Series з призовим фондом 8 тисяч доларів.

Українські спортсмени дісталися до фінальних зустрічей у парних розрядах, інформує офіційний сайт Федерації бадмінтону України.

Валерій Атращенков і Єлизавета Жарка (не мають позиції у світовому рейтингу) зустрічалися з парою Peter Kaesbauer - Olga Konon (Німеччина, 523-я пара рейтингу за підсумками чотирьох турнірів) і програли з рахунком 18:21, 20:22.

Марина Іллінська та все та ж Жарка (105-а у рейтингу та четверта «сіяна» пара) грали проти першої турецької пари Bengisu Ercetin - Nazlican Inci (85-а пара у рейтингу та друга «сіяна»). Українки програли з рахунком 13:21, 18:21.

Проте друге місце української пари та 2130 завойованих рейтингових очок дозволять їм піднятися з 105-го місця на, приблизно, 93-тє у світовому рейтингу.

Валерій Атращенков (328-й у рейтингу за підсумками семи турнірів) виступав у півфіналі ще й в одиночній категорії.

Він поступився Lucas Claerbout (Франція, 95-й у рейтингу та другий «сіяний») з рахунком 13:21, 7:21 і, таким чином, розділив третє місце.