Українські баскетболісти розгромно перемогли на старті Універсіади
Студентська збірна України з баскетболу
ФБУ
Наші хлопці впевнено перемогли команду Китаю в першому матчі в Неаполі
Студентська чоловіча збірна України впевнено перемогла команду Китаю в стартовому поєдинку Універсіади в італійському Неаполі – 115:64.
Китай – Україна – 64:115 (24:28, 13:32, 9:28, 18:27)
Україна: Прокопенко (22), Петров (19), Павлов (17), Марченко (15), Горобченко (9), Кондраков (9), Сидоров (8), Ткаченко (7), Ковальов (6), Мироненко (3), Зотов.
Українці з самого початку захопили ігрову перевагу. У стартовій 10-хвилинці суперники ще намагалися чинити опір та не відставити. Та надалі перевага команди Віталія Степановського стала беззаперечною.
Найкращим у нашій команді став Вадим Прокопенко – 22 очка.
У наступному матчі збірна України грає 5 липня проти команди США. Початок о 14:00.
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