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    Українські баскетболісти розгромно перемогли на старті Універсіади

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    Студентська збірна України з баскетболу - Українські баскетболісти розгромно перемогли на старті Універсіади
    Студентська збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наші хлопці впевнено перемогли команду Китаю в першому матчі в Неаполі

    Студентська чоловіча збірна України впевнено перемогла команду Китаю в стартовому поєдинку Універсіади в італійському Неаполі – 115:64.

    Китай – Україна – 64:115 (24:28, 13:32, 9:28, 18:27)

    Україна: Прокопенко (22), Петров (19), Павлов (17), Марченко (15), Горобченко (9), Кондраков (9), Сидоров (8), Ткаченко (7), Ковальов (6), Мироненко (3), Зотов.

    Українці з самого початку захопили ігрову перевагу. У стартовій 10-хвилинці суперники ще намагалися чинити опір та не відставити. Та надалі перевага команди Віталія Степановського стала беззаперечною.

    Найкращим у нашій команді став Вадим Прокопенко – 22 очка.

    У наступному матчі збірна України грає 5 липня проти команди США. Початок о 14:00.

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