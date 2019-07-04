Ліга чемпіонів: «Київ-Баскет» отримав суперників



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Жеребкування Ліги чемпіонів ФІБА ФБУ

Відбулося жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів ФІБА

ФІБА провела жеребкування нового сезону баскетбольної Ліги чемпіонів. Від України в змаганнях стартуватиме віце-чемпіон «Київ-Баскет». Кияни стартуватимуть з першого раунду кваліфікації.

Першим суперником «Київ-Баскета» буде «Капфенберг» з Австрії. Це семиразовий та чинний чемпіон країни. У останньому сезоні «Капфенберг» переміг у фіналі «Гмунден» – 3:0.

Матчі першого етапу кваліфікації відбудуться 17 та 20 вересня. Перший - у Австрії.

На другому етапі кваліфікації переможець пари «Капфенберг» – «Київ-Баскет» зустрінеться з іспанським «Бургосом».

Матчі відбудуться 26 та 29 вересня. Перший - на майданчику переможця пари Капфенберг – Київ-Баскет.

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