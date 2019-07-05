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    Українські баскетболісти в драматичній боротьбі поступилися США на Універсіаді

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    Чоловіча студентська збірна України з баскетболу - Українські баскетболісти в драматичній боротьбі поступилися США на Універсіаді
    Чоловіча студентська збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наші хлопці лише в один бал програли заокеанським суперникам

    Друга збірна України в драматичній боротьбі програла команді США в другому матчі групового етапу баскетбольного турніру Універсіади – 57:58.

    Україна – США – 57:58 (16:18, 18:18, 6:15, 17:7)

    Україна: Павлов (16), Петров (12), Марченко (9), Горобченко (7), Прокопенко (5), Ковальов (3), Кондраков (3), Сидоров (2), Зотов, Мироненко, Ткаченко.

    У першій половині на майданчику йшла рівна боротьба. Американці на велику перерву мали лише два очка переваги.

    Визначальною стала третя чверть у якій суперники відірвалися вперед ще на 9 очок. Загалом перевага американців у другій половині сягала 15-ти очок.

    Втім українці віднайшли сили, аби спробувати відігратися. Різниця невпинно зменшувалася. Втім не вистачило якихось секунд, аби вирвати перемогу.

    У другому матчі групи Фінляндія розгромила Китай – 105:65.

    Після двох матчів американці мають дві перемоги. По одній у Фінляндії та України, які завтра, 6 липня, зіграють між собою. Початок о 21:00.

    Нагадаємо, боротьбу за нагороди в плей-оф продовжують дві перші команди з групи.

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