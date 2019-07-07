Українські баскетболістки в драматичній боротьбі програли на Універсіаді



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Студентська збірна України з баскетболу ФБУ

Наші дівчата були за крок до першої перемоги в Неаполі

Жіноча студентська збірна України програла в овертаймі команді Румунії в матчі за 9-16 місця баскетбольного турніру Універсіади в італійському Неаполі – 72:76.

Румунія – Україна – 76:72 ОТ (22:15, 16:12, 15:20, 14:20, 9:5)

Україна: П’янтак (22), Самохвалова (17), Юркевичус (15), Гутевич (15), Смалюк (3), Ковалевська, Цюбик, Скакаліна, Радіонова.

Наша команда вже традиційно з початку зустрічі була вимушена наздоганяти. Після першої половини українки відставали на 11 очок. Та цього разу наші дівчата зуміли переломити перебіг подій. Поступово відставання стало скорочуватися. А на останніх секундах четвертої чверті збірна України перевела гру в овертайм.

Наші дівчата пішли вперед у додатковому часі. Та сил на заключні хвилини не вистачило. Румунки позбавили збірну України можливої першої перемоги на Універсіаді.

Найрезультативнішою в нашій команді та матчі взагалі стала Оксана П’янтак – 22 очка.

Нагадаємо, на груповому етапі українки програли три матчі. У наступному поєдинку збірна України зіграє 8 липня за 13-16 місця проти Мексики. Початок о 14:00.

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