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    Українські баскетболістки в драматичній боротьбі програли на Універсіаді

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    Студентська збірна України з баскетболу - Українські баскетболістки в драматичній боротьбі програли на Універсіаді
    Студентська збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наші дівчата були за крок до першої перемоги в Неаполі

    Жіноча студентська збірна України програла в овертаймі команді Румунії в матчі за 9-16 місця баскетбольного турніру Універсіади в італійському Неаполі – 72:76.

    Румунія – Україна – 76:72 ОТ (22:15, 16:12, 15:20, 14:20, 9:5)

    Україна: П’янтак (22), Самохвалова (17), Юркевичус (15), Гутевич (15), Смалюк (3), Ковалевська, Цюбик, Скакаліна, Радіонова. 

    Наша команда вже традиційно з початку зустрічі була вимушена наздоганяти. Після першої половини українки відставали на 11 очок. Та цього разу наші дівчата зуміли переломити перебіг подій. Поступово відставання стало скорочуватися. А на останніх секундах четвертої чверті збірна України перевела гру в овертайм.

    Наші дівчата пішли вперед у додатковому часі. Та сил на заключні хвилини не вистачило. Румунки позбавили збірну України можливої першої перемоги на Універсіаді.

    Найрезультативнішою в нашій команді та матчі взагалі стала Оксана П’янтак – 22 очка.

    Нагадаємо, на груповому етапі українки програли три матчі. У наступному поєдинку збірна України зіграє 8 липня за 13-16 місця проти Мексики. Початок о 14:00.

     Читайте також: Українські дефлімпійці вибороли бронзу чемпіонату світу з баскетболу
    баскетбол Всесвітня Універсіада
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