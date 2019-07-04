Українські баскетболістки вдруге програли на Універсіаді



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Жіноча студентська збірна з баскетболу ФБУ

Наша жіноча збірна програла в Неаполі суперницям з Чехії

Жіноча збірна України поступилася команді Чехії в другому матчі групового етапу Універсіади в Неаполі – 36:71.

Україна – Чехія – 36:71 (4:21, 9:20, 6:17, 17:13)

Україна: Бойко (11), Самохвалова (7), Юркевичус (6), П’янтак (5), Гутевич (2), Цюбик (2), Смалюк (2), Радіонова (1), Ковалевська, Булавицька, Скакаліна, Сугак.

Уже в стартовій 10-хвилинці суперниці приголомшили українок перевагою в 17 очок. Надалі хід поєдинку не змінився.

Найрезультативнішою в складі українок стала Олена Бойко – 11 очок.

Це вже друга поразка нашої команди. Напередодні в стартовому поєдинку вона поступилася Японії (48:63). Боротьбу за нагороди після групового етапу продовжують перші дві команди з групи.

У заключному матчі групового етапу збірна України грає 5 липня проти Угорщини. Початок об 11:30.

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