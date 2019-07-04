Українські баскетболістки вдруге програли на Універсіаді
Наша жіноча збірна програла в Неаполі суперницям з Чехії
Жіноча збірна України поступилася команді Чехії в другому матчі групового етапу Універсіади в Неаполі – 36:71.
Україна – Чехія – 36:71 (4:21, 9:20, 6:17, 17:13)
Україна: Бойко (11), Самохвалова (7), Юркевичус (6), П’янтак (5), Гутевич (2), Цюбик (2), Смалюк (2), Радіонова (1), Ковалевська, Булавицька, Скакаліна, Сугак.
Уже в стартовій 10-хвилинці суперниці приголомшили українок перевагою в 17 очок. Надалі хід поєдинку не змінився.
Найрезультативнішою в складі українок стала Олена Бойко – 11 очок.
Це вже друга поразка нашої команди. Напередодні в стартовому поєдинку вона поступилася Японії (48:63). Боротьбу за нагороди після групового етапу продовжують перші дві команди з групи.
У заключному матчі групового етапу збірна України грає 5 липня проти Угорщини. Початок об 11:30.