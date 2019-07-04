  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські баскетболістки вдруге програли на Універсіаді

    • Розсилка
    Жіноча студентська збірна з баскетболу - Українські баскетболістки вдруге програли на Універсіаді
    Жіноча студентська збірна з баскетболу
    ФБУ

    Наша жіноча збірна програла в Неаполі суперницям з Чехії

    Жіноча збірна України поступилася команді Чехії в другому матчі групового етапу Універсіади в Неаполі – 36:71.

    Україна – Чехія – 36:71 (4:21, 9:20, 6:17, 17:13)

    Україна: Бойко (11), Самохвалова (7), Юркевичус (6), П’янтак (5), Гутевич (2), Цюбик (2), Смалюк (2), Радіонова (1), Ковалевська, Булавицька, Скакаліна, Сугак.  

    Уже в стартовій 10-хвилинці суперниці приголомшили українок перевагою в 17 очок. Надалі хід поєдинку не змінився.

    Найрезультативнішою в складі українок стала Олена Бойко – 11 очок.

    Це вже друга поразка нашої команди. Напередодні в стартовому поєдинку вона поступилася Японії (48:63). Боротьбу за нагороди після групового етапу продовжують перші дві команди з групи. 

    У заключному матчі групового етапу збірна України грає 5 липня проти Угорщини. Початок об 11:30.

     Читайте також: Українські баскетболісти розгромно перемогли на старті Універсіади
    Читайте також
    баскетбол Всесвітня Універсіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ