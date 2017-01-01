Українські баскетболістки за кордоном: останні результати в клубах
- Сьогодні, 11:01
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Останні результати наших збірниць в європейських клубах
Гравці жіночої національної збірної України продовжують сезон в клубах.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Нагадаємо, наша команда на старті кваліфікації Євробаскета-2019 перемогла на виїзді Нідерланди (72:58) та вдома Болгарію (94:44).
У наступному матчі збірна Україна зіграє 10 лютого в Києві проти Іспанії.
Пропонуємо останні результати наших збірниць в європейських клубах.
Чемпіонат Іспанії
«Сарагоса» – «Авеніда» 39:64 (10:13, 12:14, 7:25, 10:12)
Д’Андра Мосс набрала в складі гостей за 21 хвилину 13 очок, 5 підбирань.
Це другий за результативністю показник у матчі.
«Авеніда» після 10-ти турів очолює турнірну таблицю - 9 перемог.
Чемпіонат Туреччини
«Чукурова» – «Галатасарай» 78:79 (19:12, 15:21, 20:29, 24:17)
У напруженій боротьбі команда Ягупової та Науменко поступилася в домашньому поєдинку.
Ягупова стала однією з найрезультативніших у матчі – 22 очка, 2 підбирання, 5 передач за 36:17.
Науменко за 21:52 набрала 4 очка та 2 передачі.
«Чукурова» посідає 6 місце – 4 перемоги.
Чемпіонат Італії
«Венеція» – «Лукка» 78:73 ОТ (16:19, 12:15, 14:20, 25:13, 11:6)
Команда Таїсії Удоденко упустила перемогу в виїзному поєдинку чемпіонату.
Гості вели в рахунку до заключної чверті.
Українка уже відновилася після травми та поступово набирає кондиції.
За 19:50 вона зробила 3 підбирання.
«Лукка» посідає друге місце – 6 перемог.
Чемпіонат Бельгії
«Касторс Брейн» – «Кангоероес» 99:78
Українка Олеся Малашенко за 14 хвилин у складі господарів набрала 4 очка та 4 підбирання.
Команда Малашенко продовжує утримувати лідерство в чемпіонаті – 12 перемог.
Чемпіонат Словаччини
«Шаморин» – «Ружомберок» 47:70 (9:18, 16:20, 13:16, 9:16)
Українка Ольга Яцковець стала найрезультативнішою в матчі.
За 22:50 вона набрала 14 очок, 5 підбирань.
«Ружомберок» іде другим – 8 перемог.