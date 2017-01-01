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    Українські баскетболістки за кордоном: останні результати в клубах

    Останні результати наших збірниць в європейських клубах
    Гравці жіночої національної збірної України продовжують сезон в клубах. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Нагадаємо, наша команда на старті кваліфікації Євробаскета-2019 перемогла на виїзді Нідерланди (72:58) та вдома Болгарію (94:44). У наступному матчі збірна Україна зіграє 10 лютого в Києві проти Іспанії. Пропонуємо
    • Сьогодні, 11:01
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    Ольга Яцковець
    Ольга Яцковець

    Останні результати наших збірниць в європейських клубах

    Гравці жіночої національної збірної України продовжують сезон в клубах.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Нагадаємо, наша команда на старті кваліфікації Євробаскета-2019 перемогла на виїзді Нідерланди (72:58) та вдома Болгарію (94:44).

    У наступному матчі збірна Україна зіграє 10 лютого в Києві проти Іспанії.

    Пропонуємо останні результати наших збірниць в європейських клубах.

    Чемпіонат Іспанії

    «Сарагоса» – «Авеніда» 39:64 (10:13, 12:14, 7:25, 10:12)

    Д’Андра Мосс набрала в складі гостей за 21 хвилину 13 очок, 5 підбирань.

    Це другий за результативністю показник у матчі.

    «Авеніда» після 10-ти турів очолює турнірну таблицю - 9 перемог.

    Чемпіонат Туреччини

    «Чукурова» – «Галатасарай» 78:79 (19:12, 15:21, 20:29, 24:17)

    У напруженій боротьбі команда Ягупової та Науменко поступилася в домашньому поєдинку.

    Ягупова стала однією з найрезультативніших у матчі – 22 очка, 2 підбирання, 5 передач за 36:17.

    Науменко за 21:52 набрала 4 очка та 2 передачі.

    «Чукурова» посідає 6 місце – 4 перемоги.

    Чемпіонат Італії

    «Венеція» – «Лукка» 78:73 ОТ (16:19, 12:15, 14:20, 25:13, 11:6)

    Команда Таїсії Удоденко упустила перемогу в виїзному поєдинку чемпіонату.

    Гості вели в рахунку до заключної чверті.

    Українка уже відновилася після травми та поступово набирає кондиції.

    За 19:50 вона зробила 3 підбирання.

    «Лукка» посідає друге місце – 6 перемог.

    Чемпіонат Бельгії

    «Касторс Брейн» – «Кангоероес» 99:78

    Українка Олеся Малашенко за 14 хвилин у складі господарів набрала 4 очка та 4 підбирання.

    Команда Малашенко продовжує утримувати лідерство в чемпіонаті – 12 перемог.

    Чемпіонат Словаччини

    «Шаморин» – «Ружомберок» 47:70 (9:18, 16:20, 13:16, 9:16)

    Українка Ольга Яцковець стала найрезультативнішою в матчі.

    За 22:50 вона набрала 14 очок, 5 підбирань.

    «Ружомберок» іде другим – 8 перемог.

    Збірна України баскетбол
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