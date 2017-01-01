Українські баскетболістки за кордоном: останні результати в клубах

Останні результати наших збірниць в європейських клубах

Гравці жіночої національної збірної України продовжують сезон в клубах. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Нагадаємо, наша команда на старті кваліфікації Євробаскета-2019 перемогла на виїзді Нідерланди (72:58) та вдома Болгарію (94:44). У наступному матчі збірна Україна зіграє 10 лютого в Києві проти Іспанії. Пропонуємо