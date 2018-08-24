Українські богатирі перемогли збірну Європи у Луцьку



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Українські богатирі перемогли збірну Європи

Богатирі змагалися у Луцьку вже втретє

Збірна України зі стронгмену перемогла збірну європейських богатирів.

Про це повідомляє видання «Волинська правда».

Товариські змагання відбулися в День незалежності України, 24 серпня, в обласному центрі Волині.

До складу збірної України увійшли: Сергій Конюшок ,Олександр Лашин, Віктор Юрченко, Олексій Новіков. За збірну Європи виступали: Рафал Кобиляж (Польща), Відас Блекайтіс (Литва), Маріс Лейтіс(Латвія), Родіон Сукман (Молдова).

Головним суддею турніру був володар титулу Найсильніша людина планети, заслужений майстер спорту України – Василь Вірастюк.

Суддею змагань був також керівник Волинської федерації стронгмену Валерій Пельц.

Богатирі змагалися у Луцьку вже втретє.

Спортсмени змагалися у шести вправах.

Першою стала естафета, за результатами якої перемогу здобула збірна Європи.

У подвійному лог-ліфт, де спортсмени піднімали снаряд вагою 240 кг впевнену перемогу здобули українці. Вони зрівняли рахунок за результатами двох вправ.

Наші співвітчизники вирвалися вперед у рахунку після тяги платформи з автомобілем вагою 550 кг.

Перемогла збірна України й в двох наступних дисциплінах – «дамблі» та «прогулянці фермера». Це дозволило українцям відірватися від опонентів на недосяжну відстань в рахунку.

Хоча, в перетягуванні каната перемогла збірна Європи, загальну перемогу з рахунком 4-2 одержали українці.



