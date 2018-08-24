Українські богатирі перемогли збірну Європи у Луцьку
-
Розсилка
Богатирі змагалися у Луцьку вже втретє
Збірна України зі стронгмену перемогла збірну європейських богатирів.
Про це повідомляє видання «Волинська правда».
Товариські змагання відбулися в День незалежності України, 24 серпня, в обласному центрі Волині.
До складу збірної України увійшли: Сергій Конюшок ,Олександр Лашин, Віктор Юрченко, Олексій Новіков. За збірну Європи виступали: Рафал Кобиляж (Польща), Відас Блекайтіс (Литва), Маріс Лейтіс(Латвія), Родіон Сукман (Молдова).
Головним суддею турніру був володар титулу Найсильніша людина планети, заслужений майстер спорту України – Василь Вірастюк.
Суддею змагань був також керівник Волинської федерації стронгмену Валерій Пельц.
Богатирі змагалися у Луцьку вже втретє.
Спортсмени змагалися у шести вправах.
Першою стала естафета, за результатами якої перемогу здобула збірна Європи.
У подвійному лог-ліфт, де спортсмени піднімали снаряд вагою 240 кг впевнену перемогу здобули українці. Вони зрівняли рахунок за результатами двох вправ.
Наші співвітчизники вирвалися вперед у рахунку після тяги платформи з автомобілем вагою 550 кг.
Перемогла збірна України й в двох наступних дисциплінах – «дамблі» та «прогулянці фермера». Це дозволило українцям відірватися від опонентів на недосяжну відстань в рахунку.
Хоча, в перетягуванні каната перемогла збірна Європи, загальну перемогу з рахунком 4-2 одержали українці.