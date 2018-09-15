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    Українські боксери перемогли кубинців у межах матчевої зустрічі у Львові

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    Українські боксери перемогли кубинців у межах матчевої зустрічі у Львові

    Команда Україна-2 вже має у своєму активі одну звитягу

    У п’ятницю, 14 вересня, у Львові пройшли стартові бої Lviv Boxing Cup 2018.

    У поєдинку-відкритті матчевої зустрічі зустрілись збірні команди Україна-2 та Куби, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    У межах протистоянь другого складу збірної України та Куби перемогу святкували представники нашої команди. Підсумковий рахунок 6:1

    Перемоги для збірної України здобували Андрій Тишковець (52 кг), Станіслав Батій (60 кг), Максим Воронін (64 кг), Андрій Тимошенко (75 кг), Андрій Ісаков (81 кг) та Андрій Городецький (+91 кг).

    Окрім того, була зафіксована одна нічия, а також дві перемоги святкували представники команди з острову Свободи.

    Окрім того, у цей день мала відбутися ще одна матчева зустріч за участю команд Україна-1 та Польщі.

    Нагадаємо, саме у ці дні у Львові Куба, Польща, Білорусь та Україна зійшлися у протистояннях у межах міжнародної матчевої зустрічі. Поєдинки пройдуть 14-16 серпня на базі спортивного комплексу «СКА».

    бокс Львів Збірна України
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