  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські боксери Шестак і Вихрист здобувають чергові перемоги у чемпіонаті Німеччини

    Клуб Юрія Шестака наразі впевнено лідирує у свої підгрупі
    Українці Юрій Шестак (вагова категорія 60 кг) і Віктор Вихрист (вагова категорія +91 кг) продовжують підкорювати німецьку Бундеслігу. Цими вихідними українські боксери здобули вже третю поспіль перемогу у клубному чемпіонаті Німеччини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. Чергову перемогу та, як результат, нічию для своєї команди
    • Сьогодні, 19:49
    • Розсилка
    Віктор Вихрист
    Віктор Вихрист

    Клуб Юрія Шестака наразі впевнено лідирує у свої підгрупі

    Українці Юрій Шестак (вагова категорія 60 кг) і Віктор Вихрист (вагова категорія +91 кг) продовжують підкорювати німецьку Бундеслігу.

    Цими вихідними українські боксери здобули вже третю поспіль перемогу у клубному чемпіонаті Німеччини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Чергову перемогу та, як результат, нічию для своєї команди приніс чемпіон Європи 2017 року, боксер з Кременчука Віктор Вихрист

    У заключному поєдинку матчевої зустрічі Віктор здобув дострокову перемогу над опонентом та, таким чином, врятував свій клуб від поразки.

    Також впевнену перемогу здобув і харків’янин Юрій Шестак. Одноголосним рішенням суддів боксер переміг свого опонента та приніс черговий заліковий бал у скарбничку свого клубу «BSK Hannover-Seelze».

    Клуб Юрія Шестака наразі впевнено лідирує у свої підгрупі. В той час, як команда Віктора Вихриста розмістилася на третьому місці.

    Німеччина бокс українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ