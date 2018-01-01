Українські боксери Шестак і Вихрист здобувають чергові перемоги у чемпіонаті Німеччини

Клуб Юрія Шестака наразі впевнено лідирує у свої підгрупі

Українці Юрій Шестак (вагова категорія 60 кг) і Віктор Вихрист (вагова категорія +91 кг) продовжують підкорювати німецьку Бундеслігу. Цими вихідними українські боксери здобули вже третю поспіль перемогу у клубному чемпіонаті Німеччини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. Чергову перемогу та, як результат, нічию для своєї команди



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Віктор Вихрист

Клуб Юрія Шестака наразі впевнено лідирує у свої підгрупі

Українці Юрій Шестак (вагова категорія 60 кг) і Віктор Вихрист (вагова категорія +91 кг) продовжують підкорювати німецьку Бундеслігу.

Цими вихідними українські боксери здобули вже третю поспіль перемогу у клубному чемпіонаті Німеччини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

Чергову перемогу та, як результат, нічию для своєї команди приніс чемпіон Європи 2017 року, боксер з Кременчука Віктор Вихрист

У заключному поєдинку матчевої зустрічі Віктор здобув дострокову перемогу над опонентом та, таким чином, врятував свій клуб від поразки.

Також впевнену перемогу здобув і харків’янин Юрій Шестак. Одноголосним рішенням суддів боксер переміг свого опонента та приніс черговий заліковий бал у скарбничку свого клубу «BSK Hannover-Seelze».

Клуб Юрія Шестака наразі впевнено лідирує у свої підгрупі. В той час, як команда Віктора Вихриста розмістилася на третьому місці.