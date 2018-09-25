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    Українські боксери завоювали дев'ять медалей на юніорському турнірі у Білорусі

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    Фото ФБУ - Українські боксери завоювали дев'ять медалей на юніорському турнірі у Білорусі
    Фото ФБУ

    Три з цих нагород стали золотими

    Юніорська збірна України, під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова, здобула дев’ять нагород на міжнародному турнірі у Білорусі.

    Саме з 17 по 21 вересня Білорусь приймала провідні європейські збірні у межах турніру, присвяченого пам’яті почесного майстра спорту СРСР В. Ботвінніка.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    Отож, призерами від збірної України стали:

    Золото
    категорія 48 кг: Макар Полтавський
    категорія 54 кг: Володимир Швирло
    категорія 80 кг: Денис Салабай

    Срібло
    категорія 46 кг: Данило Дрижак
    категорія 50 кг: Володимир Заболотний
    категорія 75 кг: Юрій Ванів
    категорія +80 кг: Максим Моєсеєв

    Бронза
    категорія 52 кг: Богдан Карнаушенко
    категорія 70 кг: Андрій Шуцький

    бокс Збірна України
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