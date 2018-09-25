Українські боксери завоювали дев'ять медалей на юніорському турнірі у Білорусі



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Фото ФБУ

Три з цих нагород стали золотими

Юніорська збірна України, під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова, здобула дев’ять нагород на міжнародному турнірі у Білорусі.

Саме з 17 по 21 вересня Білорусь приймала провідні європейські збірні у межах турніру, присвяченого пам’яті почесного майстра спорту СРСР В. Ботвінніка.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Отож, призерами від збірної України стали:

Золото

категорія 48 кг: Макар Полтавський

категорія 54 кг: Володимир Швирло

категорія 80 кг: Денис Салабай

Срібло

категорія 46 кг: Данило Дрижак

категорія 50 кг: Володимир Заболотний

категорія 75 кг: Юрій Ванів

категорія +80 кг: Максим Моєсеєв

Бронза

категорія 52 кг: Богдан Карнаушенко

категорія 70 кг: Андрій Шуцький