Українські боксери завоювали дев'ять медалей на юніорському турнірі у Білорусі
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Фото ФБУ
Три з цих нагород стали золотими
Юніорська збірна України, під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова, здобула дев’ять нагород на міжнародному турнірі у Білорусі.
Саме з 17 по 21 вересня Білорусь приймала провідні європейські збірні у межах турніру, присвяченого пам’яті почесного майстра спорту СРСР В. Ботвінніка.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
Отож, призерами від збірної України стали:
Золото
категорія 48 кг: Макар Полтавський
категорія 54 кг: Володимир Швирло
категорія 80 кг: Денис Салабай
Срібло
категорія 46 кг: Данило Дрижак
категорія 50 кг: Володимир Заболотний
категорія 75 кг: Юрій Ванів
категорія +80 кг: Максим Моєсеєв
Бронза
категорія 52 кг: Богдан Карнаушенко
категорія 70 кг: Андрій Шуцький