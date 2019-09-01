Українські боксерки посіли друге місце на чемпіонаті Європи серед жінок (відео)



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Тетяна Шевченко - срібна призерка чемпіонату Європи з боксу EUBC

В останній день змагань срібло принесла України Тетяна Шевченко

В Мадриді добіг завершення чемпіонат Європи з боксу серед жінок. Участь в першості континенту взяли 136 елітних боксероку з 31 країни Європи. Україну представляли на іспанському ринзі десять спортсменок, поливина з яких везе додому медалі.

До чотирьох бронзових нагород, здобутих напередодні, ще одну додала Тетяна Шевченко. Ця спортсменка єдина з українок пройшла до фіналу.

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У ваговій категорії +81 кг протистояла Шевченко росіянка Зенфіра Магомедалієва. З рахунком 5:0 сильніою стала опонентка. А Тетяна принесла збірній срібну нагороду.

Таким чином українки вибороли на чемпіонаті Європи з боксу п’ять нагород – сріблу і чотири бронзових, і за кількістю медалей посіли друге місце командного заліку, очолили який росіянки.