Українські борчині повертаються з трьома нагородами з турніру у Лівані



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Українки успішно виступили на прем'єрному турнірі

22-24 вересня у Бейрут (Ліван) відбувся перший турнір з класичної жіночої боротьби.

Серед країн учасниць були Іран, Ірак, Сирія, Єгипет, Україна, Грузія, Киргизстан, Італія, Вірменія, Ліван.

Українська команда на чолі з тренером Сергієм Лазоренком здобула три медалі.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

У вазі 55 кг Яна Сорока здолала єгиптянку Самар Рамдан Алі та стала чемпіонкою.

Також перемогу у фіналі здобула Настя Лавренчук у вазі 65 кг, яка перемогла італійку Сару Да Кол.

А Ганна Мазуркевич здобула у цій самій вазі бронзову нагороду здолавши спортсменку з Іраку.