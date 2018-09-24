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    Українські борчині повертаються з трьома нагородами з турніру у Лівані

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    Українські борчині повертаються з трьома нагородами з турніру у Лівані

    Українки успішно виступили на прем'єрному турнірі

    22-24 вересня у Бейрут (Ліван) відбувся перший турнір з класичної жіночої боротьби.

    Серед країн учасниць були Іран, Ірак, Сирія, Єгипет, Україна, Грузія, Киргизстан, Італія, Вірменія, Ліван.

    Українська команда на чолі з тренером Сергієм Лазоренком здобула три медалі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

    У вазі 55 кг Яна Сорока здолала єгиптянку Самар Рамдан Алі та стала чемпіонкою.

    Також перемогу у фіналі здобула Настя Лавренчук у вазі 65 кг, яка перемогла італійку Сару Да Кол.

    А Ганна Мазуркевич здобула у цій самій вазі бронзову нагороду здолавши спортсменку з Іраку.

    українці спортивна боротьба
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