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    Новини

    Українські борчині візьмуть участь у міжнародному турнірі у Польщі

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    Українські борчині візьмуть участь у міжнародному турнірі у Польщі

    До Варшави поїдуть 12 спортсменок з України

    7-9 вересня у Варшаві відбудеться рейтинговий турнір з жіночої боротьби.

    Open Poland стане ще одним випробовуванням напередодні чемпіонату світу серед дорослих, що пройде у Будапешті.

    Про це інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

    Вашій увазі склад української команди:

    50 кг - Лівач Оксана
    50 кг - Семків Ілона
    53 кг - Береза Христина
    55 кг - Шнайдер Ольга
    55 кг - Кіт Тетяна
    57 кг - Чихрадзе Ірина
    59 кг - Кремзер Олена
    62 кг - Ткач Юлія
    65 кг - Прокопєвнюк Ілона
    68 кг - Черкасова Алла
    68 кг - Белінська Алла
    75 кг - Шустова Анастасія

    Польща українці спортивна боротьба
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