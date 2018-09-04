Українські борчині візьмуть участь у міжнародному турнірі у Польщі
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Розсилка
До Варшави поїдуть 12 спортсменок з України
7-9 вересня у Варшаві відбудеться рейтинговий турнір з жіночої боротьби.
Open Poland стане ще одним випробовуванням напередодні чемпіонату світу серед дорослих, що пройде у Будапешті.
Про це інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.
Вашій увазі склад української команди:
50 кг - Лівач Оксана
50 кг - Семків Ілона
53 кг - Береза Христина
55 кг - Шнайдер Ольга
55 кг - Кіт Тетяна
57 кг - Чихрадзе Ірина
59 кг - Кремзер Олена
62 кг - Ткач Юлія
65 кг - Прокопєвнюк Ілона
68 кг - Черкасова Алла
68 кг - Белінська Алла
75 кг - Шустова Анастасія