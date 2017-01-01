  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські борчині здобули друге місце в командному заліку ЧС серед U-23

    Українки поступилися лише команді з Японії
    Срібло і три бронзові нагороди – такий доробок українок на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Польщі. У вазі 55 кг перемогу на туше у бронзовому фіналі здобула Аліна Акобія. В категорії 58 кг - бронзову нагороду здобула Тетяна Кіт. І у вазі 75 кг, в боротьбі за бронзу також на туше перемогла Анастасія
    • Вчора, 10:45
    • Розсилка

    Українки поступилися лише команді з Японії

    Срібло і три бронзові нагороди – такий доробок українок на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Польщі.

    У вазі 55 кг перемогу на туше у бронзовому фіналі здобула Аліна Акобія. В категорії 58 кг - бронзову нагороду здобула Тетяна Кіт. І у вазі 75 кг, в боротьбі за бронзу також на туше перемогла Анастасія Шустова.

    Другого дня віце-чемпіонкою світу стала Ілона Прокопевнюк - яка вийшла до фіналу у вазі 60 кг. Про це інформує Асоціація спортивної боротьби України.

    Таким чином, українська команда стала другою в командному заліку, поступившись лише Японії.

    Джерело: УНН

    Збірна України спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ