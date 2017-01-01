Українські борчині здобули друге місце в командному заліку ЧС серед U-23

Українки поступилися лише команді з Японії

Срібло і три бронзові нагороди – такий доробок українок на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Польщі. У вазі 55 кг перемогу на туше у бронзовому фіналі здобула Аліна Акобія. В категорії 58 кг - бронзову нагороду здобула Тетяна Кіт. І у вазі 75 кг, в боротьбі за бронзу також на туше перемогла Анастасія



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Українки поступилися лише команді з Японії

Срібло і три бронзові нагороди – такий доробок українок на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Польщі.

У вазі 55 кг перемогу на туше у бронзовому фіналі здобула Аліна Акобія. В категорії 58 кг - бронзову нагороду здобула Тетяна Кіт. І у вазі 75 кг, в боротьбі за бронзу також на туше перемогла Анастасія Шустова.

Другого дня віце-чемпіонкою світу стала Ілона Прокопевнюк - яка вийшла до фіналу у вазі 60 кг. Про це інформує Асоціація спортивної боротьби України.

Таким чином, українська команда стала другою в командному заліку, поступившись лише Японії.

Джерело: УНН