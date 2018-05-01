Українські борці візьмуть участь у Всесвітній Гімназіаді у Марокко

До складу греко-римської команди України увійшло восьмеро спортсменів

2-9 травня у місті Маракеш (Королівство Марокко) відбудеться ХVІІ Всесвітня літня Гімназіада під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF). Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу. Українська команда з греко-римської боротьби також вирушила до Марокко. Змагання з боротьби проходитимуть в останні дні турніру, інформує



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Фото ФГРБУ

До складу греко-римської команди України увійшло восьмеро спортсменів

2-9 травня у місті Маракеш (Королівство Марокко) відбудеться ХVІІ Всесвітня літня Гімназіада під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF).

Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу.

Українська команда з греко-римської боротьби також вирушила до Марокко. Змагання з боротьби проходитимуть в останні дні турніру, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

Україну представлятимуть:

45 кг - Геннадій Завертайло;

51 кг - Сергій Гринчук;

55 кг - Максим Куценко;

60 кг - Єгор Букатий;

65 кг - Микита Політаєв;

71 кг - Владислав Шишко;

92 кг - Давид Самсонов;

110 кг - Святослав Калашніков.

Всесвітню літню Гімназіаду вперше було проведено у 1974 році у Німеччині.

Спочатку вона проводилася один раз в два роки, потім – один раз у чотири роки.

У 2016 році за рішенням Генеральної асамблеї, Гімназіаді повернули дворічний цикл. На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.