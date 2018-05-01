Українські борці візьмуть участь у Всесвітній Гімназіаді у Марокко
- Вчора, 18:54
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Розсилка
До складу греко-римської команди України увійшло восьмеро спортсменів
2-9 травня у місті Маракеш (Королівство Марокко) відбудеться ХVІІ Всесвітня літня Гімназіада під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF).
Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу.
Українська команда з греко-римської боротьби також вирушила до Марокко. Змагання з боротьби проходитимуть в останні дні турніру, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
Україну представлятимуть:
45 кг - Геннадій Завертайло;
51 кг - Сергій Гринчук;
55 кг - Максим Куценко;
60 кг - Єгор Букатий;
65 кг - Микита Політаєв;
71 кг - Владислав Шишко;
92 кг - Давид Самсонов;
110 кг - Святослав Калашніков.
Всесвітню літню Гімназіаду вперше було проведено у 1974 році у Німеччині.
Спочатку вона проводилася один раз в два роки, потім – один раз у чотири роки.
У 2016 році за рішенням Генеральної асамблеї, Гімназіаді повернули дворічний цикл. На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.