  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські борці візьмуть участь у Всесвітній Гімназіаді у Марокко

    До складу греко-римської команди України увійшло восьмеро спортсменів
    2-9 травня у місті Маракеш (Королівство Марокко) відбудеться ХVІІ Всесвітня літня Гімназіада під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF). Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу. Українська команда з греко-римської боротьби також вирушила до Марокко. Змагання з боротьби проходитимуть в останні дні турніру, інформує
    • Вчора, 18:54
    • Розсилка
    Фото ФГРБУ
    Фото ФГРБУ

    До складу греко-римської команди України увійшло восьмеро спортсменів

    2-9 травня у місті Маракеш (Королівство Марокко) відбудеться ХVІІ Всесвітня літня Гімназіада під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF).

    Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу.

    Українська команда з греко-римської боротьби також вирушила до Марокко. Змагання з боротьби проходитимуть в останні дні турніру, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    Україну представлятимуть:

    45 кг - Геннадій Завертайло;
    51 кг - Сергій Гринчук;
    55 кг - Максим Куценко;
    60 кг - Єгор Букатий;
    65 кг - Микита Політаєв;
    71 кг - Владислав Шишко;
    92 кг - Давид Самсонов;
    110 кг - Святослав Калашніков.

    Всесвітню літню Гімназіаду вперше було проведено у 1974 році у Німеччині.

    Спочатку вона проводилася один раз в два роки, потім – один раз у чотири роки.

    У 2016 році за рішенням Генеральної асамблеї, Гімназіаді повернули дворічний цикл. На африканському  континенті Гімназіада проводиться вперше.

    українці спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ