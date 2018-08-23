Українські борці здобули чотири нагороди на турнірі у Німеччині
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Фото ФГРБУ
Одна з них виявилася срібною, а ще три – бронзовими
Міжнародний турнір з греко-римської боротьби Grand Prix of Germany Dortmund-2018 зібрав близько 300 титулованих борців з різних країн світу.
На змагання приїхали спортсмени з Туреччини, Ірану, США, Угорщини, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Естонії, Грузії та України.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
Українські спортсмени завоювали чотири нагороди.
Призерами стали:
- Дмитро Цимбалюк (63 кг) – срібло;
- Ярослав Фільчаков (82 кг) – бронза;
- Дмитро Пишков (77 кг) – бронза;
- Олександр Чернецький (130 кг) – бронза.
Віктор Петрик у ваговій категорії до 60 кг зайняв п’яте місце, зупинившись за кроку від нагороди.