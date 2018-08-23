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    Українські борці здобули чотири нагороди на турнірі у Німеччині

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    Фото ФГРБУ - Українські борці здобули чотири нагороди на турнірі у Німеччині
    Фото ФГРБУ

    Одна з них виявилася срібною, а ще три – бронзовими

    Міжнародний турнір з греко-римської боротьби Grand Prix of Germany Dortmund-2018 зібрав близько 300 титулованих борців з різних країн світу.

    На змагання приїхали спортсмени з Туреччини, Ірану, США, Угорщини, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Естонії, Грузії та України.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    Українські спортсмени завоювали чотири нагороди.

    Призерами стали:

    - Дмитро Цимбалюк (63 кг) – срібло;

    - Ярослав Фільчаков (82 кг) – бронза;

    - Дмитро Пишков (77 кг) – бронза;

    - Олександр Чернецький (130 кг) – бронза.

    Віктор Петрик у ваговій категорії до 60 кг зайняв п’яте місце, зупинившись за кроку від нагороди.

    Німеччина українці спортивна боротьба
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