Українські борці здобули друге місце на міжнародному турнірі в Ірані

Поступилися українці тільки у фіналі команді Азербайджану

На міжнародному турнірі з греко-римської боротьби серед школярів «Day of Children», що відбувся у Тегерані, юнацька збірна України у першому колі з рахунком 7:3 перемогла другу команду Ірану. У наступній зустрічі з рахунком 6:4 українці здолали збірну Вірменії, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби. У битві за



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Поступилися українці тільки у фіналі команді Азербайджану

На міжнародному турнірі з греко-римської боротьби серед школярів «Day of Children», що відбувся у Тегерані, юнацька збірна України у першому колі з рахунком 7:3 перемогла другу команду Ірану.

У наступній зустрічі з рахунком 6:4 українці здолали збірну Вірменії, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби.

У битві за вихід до фіналу українці подужали перший склад господарів, хоча рахунок був 5:5. Вирішальні бали у цьому протистоянні принесли команді України три чисті перемоги на «туше».

У фінальній зустрічі українська збірна з рахунком 4:6 поступилася збірній Азербайджану. Через травму ліктя не зміг продовжити боротьбу і був змушений знятися борець Володимир Тишківський.

Якби не ця вимушена поразка, переконаний старший тренер збірної Дмитро Шевчук, результат командної першості міг би бути іншим.

Тим не менше, команда України показала відмінний результат. Вперше за всю історію українці пробилися до фіналу та вибороли кубок.

Зазначається, що Олександр Яковлєв не програв жодного поєдинку.