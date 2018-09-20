Українські борці здобули дві нагороди на турнір у Білорусі
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Розсилка
Призерами стали Сергій Стороженко й Андрій Гладких
На міжнародному турнірі з греко-римської боротьби «Олег Караваєв» у Мінську українська збірна завоювала дві срібні нагороди.
Віце-чемпіонами престижних змагань стали Сергій Стороженко (55 кг) та Андрій Гладких (97 кг).
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
Водночас, 21-23 вересня у столиці Румунії проходитиме традиційний міжнародний турнір з трьох стилів боротьби Ion Cornianu & Ladislau Simon.
Для борців це ще один етап підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня.
Україну на цьому турнірі представлятимуть:
55 кг - Трифонов Олександр
67 кг - Калініченко Олексій
72 кг - Політаєв Артур
63 кг - Теміров Ленур
82 кг - Фільчаков Ярослав
87 кг - Новіков Семен
97 кг - Дегтярьов Андрій.
Тренери – Володимир Шацьких та Армен Варданян.