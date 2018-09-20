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    Українські борці здобули дві нагороди на турнір у Білорусі

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    Фото ФГРБУ - Українські борці здобули дві нагороди на турнір у Білорусі
    Фото ФГРБУ

    Призерами стали Сергій Стороженко й Андрій Гладких

    На міжнародному турнірі з греко-римської боротьби «Олег Караваєв» у Мінську українська збірна завоювала дві срібні нагороди.

    Віце-чемпіонами престижних змагань стали Сергій Стороженко (55 кг) та Андрій Гладких (97 кг).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    Водночас, 21-23 вересня у столиці Румунії проходитиме традиційний міжнародний турнір з трьох стилів боротьби Ion Cornianu & Ladislau Simon.

    Для борців це ще один етап підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня.

    Україну на цьому турнірі представлятимуть:

    55 кг - Трифонов Олександр
    67 кг - Калініченко Олексій
    72 кг - Політаєв Артур
    63 кг - Теміров Ленур
    82 кг - Фільчаков Ярослав
    87 кг - Новіков Семен
    97 кг - Дегтярьов Андрій.

    Тренери – Володимир Шацьких та Армен Варданян.

    Білорусь українці спортивна боротьба
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