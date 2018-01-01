Українські фехтувальники – срібні призери командного Кубка Європи
- Сьогодні, 16:47
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Розсилка
Лише угорська команда зуміла у фіналі перемогти українську четвірку шпажистів
Збірна ШВСМ у складі Яна Сича, Юрія Тараненка, Володимира Станкевича та Євгена Макієнка взяла срібло на командному Кубку Європи у німецькому Гайденгаймі.
В 1/8 фіналу українські шпажисти виграли у польської команди Legia Warszawa з рахунком 45:41.
Далі вони взяли верх над ізраїльською командою Hapoel Kfar Saba, завершивши зустріч з рахунком 34:26 на свою користь.
У боротьбі за путівку у фінал українці виявилися сильнішими за французів із Saint-Gratien - 21:15.
У вирішальному поєдинку українці програли одним уколом у напруженому протистоянні з угорською командою Budapest Honved, яку очолював досвідчений Андраш Редліх – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 у командній першості. Бій закінчився з рахунком 18:17 на користь угорців.
У минулому році представники ШВСМ на цьому ж турнірі змогли показати лише восьмий результат.
Нагадаємо, українські шпажисти на етапі Кубку світу прикро програли Росії і не здобули нагород.