Українські фігуристи Назарова та Нікітін входять до топ-20 кращих танцювальних дуетів світу

Олександра та Максим займають 19-ту сходинку

Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг фігуристів. Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах. Серед українських спортсменів найкращу позицію у світовому рейтингу має танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін – 19-те місце (1741



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Олександра та Максим займають 19-ту сходинку

Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг фігуристів.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Серед українських спортсменів найкращу позицію у світовому рейтингу має танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін – 19-те місце (1741 бал).

Ще три українські пари посіли такі місця: 39-те – Дар’я Попова - Володимир Бєліков (998), 64-те – Марія Голубцова - Кирило Бєлобров (475), 106-те – Ольга Гіглава - Єгор Єгоров (133).

Лідирують у спортивних танцях на льоду канадці Тесса Віртью та Скотт Мойр (4510). Французький дует Габріела Пападакіс - Гійом Сізерон йдуть слідом за лідерами (4240), треті – американці Медісон Хаббелл / Захарі Донохью (3770).

У рейтингу чоловіків українці Іван Павлов і Ярослав Паніот йдуть відповідно 32-м (1256) і 53-м (834).

Перше місце – в американця Нетана Чена (4254). Японці Шома Уно (4200) і Юдзуру Ханю (3720) розташувалися на другій і третій позиціях.

У жінок українська фігуристка Анна Хниченкова посідає 66-те місце (710), ще дві представниці України – Анастасія Архіпова (407) і Софія Нестерова (120) – на 99-му та 189-му місцях відповідно.

Очолює рейтинговий список у жіночому одиночному катанні канадка Кейтлін Осмонд (4174). На другому місці росіянка Євгенія Медведєва (3860), на третьому – її співвітчизниця Аліна Загітова (3470).

У парному катанні єдиний український спортивний дует Софія Нестерова - Артем Даренський (127) – на 86-му місці.

На першому рядку рейтингу розташувалися представники Німеччини Альона Савченко та Бруно Массо (4196). Російська пара Євгенія Тарасова - Володимир Морозов посіла друге місце (4007), а інші росіяни Наталія Забіяко - Олександр Енберт (3275) – третє.