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    Українські фігуристи займають восьме місце після першого танцю на етапі юніорської серії Гран-прі

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    Українські фігуристи займають восьме місце після першого танцю на етапі юніорської серії Гран-прі

    Анна Чернявська та Володимир Горовий тримаються у десятці у столиці Словаччині

    Український танцювальний дует Анна Чернявська - Володимир Горовий увійшов до десятки кращих за підсумками виконання ритм-танцю на стартовому турнірі юніорської серії Гран-прі у Братиславі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Учні харківських тренерів Галини Чурілової та Мар’яни Козлової, вперше виступаючи на міжнародному рівні у категорії «юніори», витримали конкуренцію та посіли восьме місце у першому виді змагальної програми танцюристів.

    13-річна Анна та 16-річний Володимир за своє танго набрали пристойну суму балів – 49.45.

    Вони успішно впоралися з елементами, зокрема якісно виконали підтримку з обертанням четвертого рівня, й отримали  від суддів за техніку 27.79 балів. Друга оцінка склала  21.66 балів.

    З довільним танцем дуети виступлять у завершальний день турніру – 25 серпня.

    Менш успішно склався дебют на Гран-прі для українських одиночників. Виступами у довільній програмі завершили свої змагання юнаки.

    Кращим з двох українців, які брали участь у стартах, став 13-річний Кирило Лішенко.  Він зі 110.61 балами посів загальне 19-те місце. Юний фігурист вперше у своєму житті взяв участь у міжнародних змаганнях.

    Водночас, 15-річний харків’янин Михайло Лейба не зміг налаштуватися і на довільну програму, яку він виконав вкрай невдало. Фігурист  набрав у довільній лише 58.25 балів. Загальна сума за дві програми склала 92.68 балів, а це – 23-тє місце.

    фігурне катання Гран-прі українці
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