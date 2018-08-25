Українські фігуристи займають восьме місце після першого танцю на етапі юніорської серії Гран-прі



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Анна Чернявська та Володимир Горовий тримаються у десятці у столиці Словаччині

Український танцювальний дует Анна Чернявська - Володимир Горовий увійшов до десятки кращих за підсумками виконання ритм-танцю на стартовому турнірі юніорської серії Гран-прі у Братиславі.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Учні харківських тренерів Галини Чурілової та Мар’яни Козлової, вперше виступаючи на міжнародному рівні у категорії «юніори», витримали конкуренцію та посіли восьме місце у першому виді змагальної програми танцюристів.

13-річна Анна та 16-річний Володимир за своє танго набрали пристойну суму балів – 49.45.

Вони успішно впоралися з елементами, зокрема якісно виконали підтримку з обертанням четвертого рівня, й отримали від суддів за техніку 27.79 балів. Друга оцінка склала 21.66 балів.

З довільним танцем дуети виступлять у завершальний день турніру – 25 серпня.

Менш успішно склався дебют на Гран-прі для українських одиночників. Виступами у довільній програмі завершили свої змагання юнаки.

Кращим з двох українців, які брали участь у стартах, став 13-річний Кирило Лішенко. Він зі 110.61 балами посів загальне 19-те місце. Юний фігурист вперше у своєму житті взяв участь у міжнародних змаганнях.

Водночас, 15-річний харків’янин Михайло Лейба не зміг налаштуватися і на довільну програму, яку він виконав вкрай невдало. Фігурист набрав у довільній лише 58.25 балів. Загальна сума за дві програми склала 92.68 балів, а це – 23-тє місце.