Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Справа не в расизмі»: фанати «Полісся» розкритикували клуб за підписання африканських гравців

Євгеній Гладун
glavcom.ua
«Справа не в расизмі»: фанати «Полісся» розкритикували клуб за підписання африканських гравців
Футболіст Бені Макуана
фото: ФК Полісся.

Ультрас «Полісся» у расистській манері висловилися проти трансферної політики своєї команди

Уболівальники футбольного клубу «Полісся» з Житомира  випустили звернення, в якому йдеться про те, що їхня команда не повинна робити акцент на підписанні африканських футболістів, хоча й запевнили, що справа зовсім не у расизмі.

Цього літа «Полісся» підписало вже трьох африканських новачків Джарджу з Гамбії, Аніагбосо з Нігерії, Макуана з Конго. Проте вболівальники житомирської команди виявилися незадоволені такою трансферною політикою.

«Найдорожча покупка (600 тисяч євро за даними Transfermarkt) – Бені Макуана із французького Монпельє. Минулого сезону у чемпіонату Франції він виходив тільки на заміну у 8 матчах, опинився в тіні й нічим себе не проявив. За збірну Конго зіграв 12 матчів, результативними діями також не вирізнявся. І чим він кращий за українців?

Однак, під час війни, дитячі спортивні школи в Україні отримують мінімальну підтримку. Молодим футболістам важко пробитися до основного складу першої команди Полісся, де грають такі іноземні легіонери. Позиція WZTF (назва фанатського угруповання) однозначна – африканських легіонерів у “Чорний список”!

І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за Полісся виступали насамперед близькі за духом і менталітетом гравці. У Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка вирізняє наш клуб з-поміж інших.

Селекціонери мають насамперед шукати нових гравців на Житомирщині, у сусідніх областях, тобто історично за духом близьких до «Поліського краю». А вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу», – йдеться в заяві фанатів.

До слова, нідерландський футбольний клуб «Херенвен» розкритикували фанати за новий дизайн форми, в якому малюнок на рукаві схожий на російський прапор.

Читайте також: Ukraine on fire. Чи зніме команда Ротаня другий скальп фаворитів ЄВРО-2023?
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт фанати расизм УПЛ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Число 88 в італійців асоціюється з вітанням на адресу Адольфа Гітлера
Італія заборонила футболістам грати під номером 88
28 червня, 08:21
Російський боксер підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну
Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію
4 липня, 20:11
Російським спортсменкам змінили прізвища та дати народження
Спортсменки РФ спровокували скандал: на змаганнях в Алжирі видали себе за сирійок
5 липня, 17:27

Новини

«Справа не в расизмі»: фанати «Полісся» розкритикували клуб за підписання африканських гравців
«Справа не в расизмі»: фанати «Полісся» розкритикували клуб за підписання африканських гравців
Викликав шквал оплесків: що сказав Усик на битві поглядів з Дюбуа
Викликав шквал оплесків: що сказав Усик на битві поглядів з Дюбуа
На «Вімблдоні» Світоліна вперше обіграла білоруску (відео)
На «Вімблдоні» Світоліна вперше обіграла білоруску (відео)
Легендарна фехтувальниця Харлан ризикує пропустити Олімпіаду через рішення Мінспорту
Легендарна фехтувальниця Харлан ризикує пропустити Олімпіаду через рішення Мінспорту
Фанат сімферопольської «Таврії» посмертно отримав звання Героя України
Фанат сімферопольської «Таврії» посмертно отримав звання Героя України
Спортсменів країни-агресорки допустили до великих міжнародних змагань
Спортсменів країни-агресорки допустили до великих міжнародних змагань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
19K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
17K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
13K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
12K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
7489
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту