«Справа не в расизмі»: фанати «Полісся» розкритикували клуб за підписання африканських гравців

Ультрас «Полісся» у расистській манері висловилися проти трансферної політики своєї команди

Уболівальники футбольного клубу «Полісся» з Житомира випустили звернення, в якому йдеться про те, що їхня команда не повинна робити акцент на підписанні африканських футболістів, хоча й запевнили, що справа зовсім не у расизмі.

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Цього літа «Полісся» підписало вже трьох африканських новачків Джарджу з Гамбії, Аніагбосо з Нігерії, Макуана з Конго. Проте вболівальники житомирської команди виявилися незадоволені такою трансферною політикою.

«Найдорожча покупка (600 тисяч євро за даними Transfermarkt) – Бені Макуана із французького Монпельє. Минулого сезону у чемпіонату Франції він виходив тільки на заміну у 8 матчах, опинився в тіні й нічим себе не проявив. За збірну Конго зіграв 12 матчів, результативними діями також не вирізнявся. І чим він кращий за українців?

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Однак, під час війни, дитячі спортивні школи в Україні отримують мінімальну підтримку. Молодим футболістам важко пробитися до основного складу першої команди Полісся, де грають такі іноземні легіонери. Позиція WZTF (назва фанатського угруповання) однозначна – африканських легіонерів у “Чорний список”!

І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за Полісся виступали насамперед близькі за духом і менталітетом гравці. У Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка вирізняє наш клуб з-поміж інших.

Селекціонери мають насамперед шукати нових гравців на Житомирщині, у сусідніх областях, тобто історично за духом близьких до «Поліського краю». А вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу», – йдеться в заяві фанатів.

До слова, нідерландський футбольний клуб «Херенвен» розкритикували фанати за новий дизайн форми, в якому малюнок на рукаві схожий на російський прапор.