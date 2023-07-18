Кубок України з футболу повертається: названо дати жеребкування

Минулого сезону змагання не були завершені через початок повномасштабної війни

У сезоні 2023/2024 в Україні проводитимуть розіграш національного кубка. Минулого сезону змагання не були дограні через початок повномасштабної війни. Як повідомили у Telegram-каналі «Український футбол з низів», жеребкування перших двох раундів Кубка України відбудеться 21 липня о 13:00.

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Цікаво, що поки що учасників змагань визначено не до кінця. Тому на цьому етапі невідомо, які команди зіграють на початкових стадіях турніру.

Відомо, що базова дата першого етапу – 29 липня, а другого етапу – 2 серпня.

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Рекордсменами за кількістю перемог у Кубку України є донецький «Шахтар» та київське «Динамо». Вони вигравали турнір по 13 разів. Ще дві перемоги на рахунку одеського «Чорноморця». Разом турнір вигравали полтавська «Ворскла» та сімферопольська «Таврія».

Зокрема, новий розіграш Прем’єр-ліги України стартує 28 липня. У стартовому матчі першості зіграють київська «Оболонь» та «Колос».

Нагадаємо, в УЄФА оприлюднили рейтинг найшвидших футболістів за підсумками Ліги чемпіонів 2022/23. Український хавбек «Челсі» Михайло Мудрик, який восени грав за «Шахтар» – другий у списку. Його швидкість в одному із матчів склала 36,6 км/год.

До слова, на думку скелетоніста Владислава Гераскевича, українські ЗМІ інколи роблять набагато більше, ніж чиновники, щоб відсторонити російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.