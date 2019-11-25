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    Українські футбольні ветерани зустрілися з росіянами (відео)

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    Олександр Заваров - Українські футбольні ветерани зустрілися з росіянами (відео)
    Олександр Заваров
    Твіттер

    Колишні зірки радянського футболу зібралися за одним столом

    Колишні зірки радянського футболу з київського «Динамо», московського «Спартака» та інших російських клубів зібралися за одним столом.

    Відповідне відео застілля опублікував у Твіттері футбольний агент з Москви Алєксєй Сафонов.

    Від України на зустрічі були помічені колишні динамівці Олександр Заваров, Ігор Бєланов, Володимир Безсонов та теперішній тренер киян Олексій Михайличенко.

    З російського боку серед інших були спартаківці Вагіз Хідіятуллін, Валєрій Шмаров, Валєрій Кєчінов, Раміз Мамедов, армієць Дмітрій Кузнєцов, Руслан Нігматуллін з «Локомотиву».

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