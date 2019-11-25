Українські футбольні ветерани зустрілися з росіянами (відео)
Олександр Заваров
Твіттер
Колишні зірки радянського футболу зібралися за одним столом
Колишні зірки радянського футболу з київського «Динамо», московського «Спартака» та інших російських клубів зібралися за одним столом.
Відповідне відео застілля опублікував у Твіттері футбольний агент з Москви Алєксєй Сафонов.
Від України на зустрічі були помічені колишні динамівці Олександр Заваров, Ігор Бєланов, Володимир Безсонов та теперішній тренер киян Олексій Михайличенко.
З російського боку серед інших були спартаківці Вагіз Хідіятуллін, Валєрій Шмаров, Валєрій Кєчінов, Раміз Мамедов, армієць Дмітрій Кузнєцов, Руслан Нігматуллін з «Локомотиву».
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Игроки ,а не футболистки pic.twitter.com/wl8Zkdvkrw— Алексей Сафонов (@safonov016) November 23, 2019