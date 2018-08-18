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    Українські хокеїсти на траві стали третіми на «Кубку Співдружності-2018»

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    Українські хокеїсти на траві стали третіми на «Кубку Співдружності-2018»

    Вінницька команда «ОКС-ШВСМ» здобула бронзові нагороди

    Другий тур міжнародного турніру «Кубок Співдружності-2018» з хокею на траві проходив з 14 по 16 серпня у Мінську.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    За кубок боролися ХК «Мінськ», СК «Будівельник» м. Брест, ХК «Динамо-Електросталь» і ХК «ОКС-ШВСМ» м. Вінниця.

    Перший тур проходив у Бресті з 19 по 21 квітня, після якого, завдяки перемогам у всіх матчах, «Динамо-Електросталь» підійшлв з максимальною кількістю очок - 15.

    Друге місце посіли мінчани з 11 очками. Брестський «Будівельник» і вінницький «ОКС-ШВСМ» мали у своєму активі по 3 очки.

    Під час другого туру максимальну кількість очок набрали мінчани, вони й стали переможцями змагань.

    Команда з Електросталі стала срібним призером, взявши всього два очки. Бронзу отримали вінничани.

    Підсумкова турнірна таблиця:
    1. ХК «Мінськ» - 26 очок
    2. ХК «Динамо-Електросталь» - 17 очок
    3. ХК «ОКС-ШВСМ» - 13 очок
    4. СК «Будівельник» - 10 очок

    Найкращим нападником турніру був визнаний Максим Онофріюк (ХК «ОКС-ШВСМ»).

    Білорусь українці хокей
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