Українські хокеїсти на траві стали третіми на «Кубку Співдружності-2018»
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Вінницька команда «ОКС-ШВСМ» здобула бронзові нагороди
Другий тур міжнародного турніру «Кубок Співдружності-2018» з хокею на траві проходив з 14 по 16 серпня у Мінську.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
За кубок боролися ХК «Мінськ», СК «Будівельник» м. Брест, ХК «Динамо-Електросталь» і ХК «ОКС-ШВСМ» м. Вінниця.
Перший тур проходив у Бресті з 19 по 21 квітня, після якого, завдяки перемогам у всіх матчах, «Динамо-Електросталь» підійшлв з максимальною кількістю очок - 15.
Друге місце посіли мінчани з 11 очками. Брестський «Будівельник» і вінницький «ОКС-ШВСМ» мали у своєму активі по 3 очки.
Під час другого туру максимальну кількість очок набрали мінчани, вони й стали переможцями змагань.
Команда з Електросталі стала срібним призером, взявши всього два очки. Бронзу отримали вінничани.
Підсумкова турнірна таблиця:
1. ХК «Мінськ» - 26 очок
2. ХК «Динамо-Електросталь» - 17 очок
3. ХК «ОКС-ШВСМ» - 13 очок
4. СК «Будівельник» - 10 очок
Найкращим нападником турніру був визнаний Максим Онофріюк (ХК «ОКС-ШВСМ»).