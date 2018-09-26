Українські кікбоксери здобули більше 20 медалей на першості світу серед юніорів і юнаків



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Загалом доробок українців склав 24 нагороди

У місті Лідо ді Єзоло завершився чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO серед юніорів і юнаків.

Участь у першості планети взяли близько 2 400 спортсменів з 64 країн. Україну представляли 40 кікбоксерів.

У підсумку збірна України здобула 24 медалі (вісім золотих, 10 срібних і шість бронзових). У командному заліку національна збірна посіла дев’яту сходинку, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

На першу сходинку юніорського п’єдесталу пошани у виді програми К-1 піднімались Єфіменко Олександр (в.к. 57 кг), Гасюк Святослав (в.к. 71 кг), Мазур Гліб (в.к. 48 кг), Мартинюк Аліна (в.к. 56 кг), Гошев Олександр (в.к. 67 кг).

У фул-контакті титул чемпіонів виборов Мельник Артем у ваговій категорії 81 кг.

Також маємо чемпіонів світу й у музичних вправах. Тут найкращими виявились Пономаренко Дмитро та Білявська Марія, які виступила у м’якому стилі без зброї.

Віце-чемпіонські титули з К-1 вибороли Пісковий Руслан (в.к. 63,5 кг), Ситник Богдан (в.к. 57 кг) та Беспятий Олег ь(в.к. 57 кг).

Єдиним медалістом з фул-контакту став Тулаінов Роберт (в.к. 81 кг).

У дисципліні музичні вправи (м’який стиль зі зброєю) срібло дісталось Пономаренку Дмитру та Мороз Дарія. Крім того, Дарія виявилась ефективною як зі зброєю, так і без, і стала володаркою двох срібних медалей у цих видах.

Срібло у кік-лайті виборов Самедов Хабіб Айюб огли (в.к. 57 кг), а у лоу-кік – Павленко Вікторія (в.к. 52 кг).

Бронзовими призерами стали Кухта Роман (в.к. 60 кг, лоу-кік), Ткачук Анастасія (в.к. 52 кг, К-1), Петін Данило (в.к. 54 кг, К-1), Воронцов Олександр (в.к. 63,5 кг, лоу-кік), Шульженок Юлія (музичні композиції, жорсткий стиль зі зброєю) та Білявська Марія (музичні вправи).