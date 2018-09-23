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    Українські клуби перебувають за межами топ-50 жіночого рейтингу УЄФА

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    Українські клуби перебувають за межами топ-50 жіночого рейтингу УЄФА

    «Житлобуд-1» перебуває за крок від потрапляння до 50-ти кращих клубів

    УЄФА опублікував оновлений рейтинг жіночих клубів, які представляють свої країни у єврокубках.

    За останніх п'ять сезонів Україну у жіночій Лізі Чемпіонів УЄФА представляли два харківських клуби: «Житлобуд-1» (2014/15, 15/16, 16/17, 18/19) та «Житлобуд-2» (17/18).

    Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації жіночого футболу.

    За підсумками чотирьох виступів «Житлобуд-1» потроху підбирається до топ-50 клубів і наразі займає 51-у сходинку у клубному рейтингу Європи.

    А ось єдиний виступ «Житлобуд-2» приніс команді 78-у позицію у європейському списку.

    Очолює ж рейтинг цьогорічний переможець Ліги Чемпіонів – французький «Ліон», який у київському фіналі переграв німецький «Вольфсбург».

    tr53
    63653
    УЄФА рейтинг
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