Українські клуби перебувають за межами топ-50 жіночого рейтингу УЄФА



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«Житлобуд-1» перебуває за крок від потрапляння до 50-ти кращих клубів

УЄФА опублікував оновлений рейтинг жіночих клубів, які представляють свої країни у єврокубках.

За останніх п'ять сезонів Україну у жіночій Лізі Чемпіонів УЄФА представляли два харківських клуби: «Житлобуд-1» (2014/15, 15/16, 16/17, 18/19) та «Житлобуд-2» (17/18).

Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації жіночого футболу.

За підсумками чотирьох виступів «Житлобуд-1» потроху підбирається до топ-50 клубів і наразі займає 51-у сходинку у клубному рейтингу Європи.

А ось єдиний виступ «Житлобуд-2» приніс команді 78-у позицію у європейському списку.

Очолює ж рейтинг цьогорічний переможець Ліги Чемпіонів – французький «Ліон», який у київському фіналі переграв німецький «Вольфсбург».