Українські клуби перебувають за межами топ-50 жіночого рейтингу УЄФА
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«Житлобуд-1» перебуває за крок від потрапляння до 50-ти кращих клубів
УЄФА опублікував оновлений рейтинг жіночих клубів, які представляють свої країни у єврокубках.
За останніх п'ять сезонів Україну у жіночій Лізі Чемпіонів УЄФА представляли два харківських клуби: «Житлобуд-1» (2014/15, 15/16, 16/17, 18/19) та «Житлобуд-2» (17/18).
Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації жіночого футболу.
За підсумками чотирьох виступів «Житлобуд-1» потроху підбирається до топ-50 клубів і наразі займає 51-у сходинку у клубному рейтингу Європи.
А ось єдиний виступ «Житлобуд-2» приніс команді 78-у позицію у європейському списку.
Очолює ж рейтинг цьогорічний переможець Ліги Чемпіонів – французький «Ліон», який у київському фіналі переграв німецький «Вольфсбург».