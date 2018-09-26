Українські клуби проведуть другі матчі у Кубку Європи FIBA. Анонс поєдинків
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«Черкаські Мавпи» та «Дніпро» борються за путівки у наступний раунд
Чемпіони України «Черкаські Мавпи» проведуть другий матч першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA.
Команда Максима Міхельсона створила солідну різницю у першому виїзному поєдинку, вигравши матч у Норвегії з 20-очоковою перевагою, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Розгромна домашня поразка у Суперкубку має додати спортивної злості черкасцям, яким потрібно реабілітуватися перед своїми фанатами.
А ось на віце-чемпіона України «Дніпро» чекає непросте завдання. Команда Дениса Журавльова має перемагати грецький «Лавріо» з перевагою у 10 або більше очок, щоб виходити у другий раунд кваліфікації.
Позитиву фанатам «Дніпра» має додати впевнена перемога команди у першому матчі за Суперкубок Україні. Та й матч у Греції був далеко не безнайдійним. Команди йшли рівно протягом усього матчу, і лише під завісу гри греки зуміли оформити ривок, який дозволив їм отримати поточну перевагу в рахунку.
Загальний клас виконавців у «Лавріо», може, й вищий, але перші матчі сезону у виконанні команди Дениса Журавльова довели, що віце-чемпіон України знаходиться у досить пристойному функціональному стані.
Кубок Європи FIBA
Перший раунд кваліфікації
«Черкаські Мавпи» – «Кьонгсберг Майнерс»
Початок матчу – 19:00. Перший матч 83:63«Дніпро» – «Лавріо»
Початок матчу – 19:00. Перший матч – 73:82