Українські клуби проведуть другі матчі у Кубку Європи FIBA. Анонс поєдинків



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Фото взяте з ФБУ

«Черкаські Мавпи» та «Дніпро» борються за путівки у наступний раунд

Чемпіони України «Черкаські Мавпи» проведуть другий матч першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA.

Команда Максима Міхельсона створила солідну різницю у першому виїзному поєдинку, вигравши матч у Норвегії з 20-очоковою перевагою, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Розгромна домашня поразка у Суперкубку має додати спортивної злості черкасцям, яким потрібно реабілітуватися перед своїми фанатами.

А ось на віце-чемпіона України «Дніпро» чекає непросте завдання. Команда Дениса Журавльова має перемагати грецький «Лавріо» з перевагою у 10 або більше очок, щоб виходити у другий раунд кваліфікації.

Позитиву фанатам «Дніпра» має додати впевнена перемога команди у першому матчі за Суперкубок Україні. Та й матч у Греції був далеко не безнайдійним. Команди йшли рівно протягом усього матчу, і лише під завісу гри греки зуміли оформити ривок, який дозволив їм отримати поточну перевагу в рахунку.

Загальний клас виконавців у «Лавріо», може, й вищий, але перші матчі сезону у виконанні команди Дениса Журавльова довели, що віце-чемпіон України знаходиться у досить пристойному функціональному стані.

Кубок Європи FIBA

Перший раунд кваліфікації

«Черкаські Мавпи» – «Кьонгсберг Майнерс»

Початок матчу – 19:00. Перший матч 83:63

Початок матчу – 19:00. Перший матч – 73:82