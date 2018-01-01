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    Українські легкоатлети Проценко і Кучина перемогли на міжнародних змаганнях в Туреччині

    Попереду у Проценка два турніри у Чехії – 27 і 30 січня
    18 січня Стамбул приймав міжнародні легкоатлетичні змагання. У секторі для стрибків у висоту перемогли українці, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У змаганнях серед чоловіків бронзовий призер чемпіонату світу-2014 у приміщенні Андрій Проценко виграв з результатом 2,20 м, а Андрій Ковальов був четвертим (2,10). Нагадаємо,
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    Андрій Проценко. Фото: ФЛАУ
    Андрій Проценко. Фото: ФЛАУ

    Попереду у Проценка два турніри у Чехії – 27 і 30 січня

    18 січня Стамбул приймав міжнародні легкоатлетичні змагання.

    У секторі для стрибків у висоту перемогли українці, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    У змаганнях серед чоловіків бронзовий призер чемпіонату світу-2014 у приміщенні Андрій Проценко виграв з результатом 2,20 м, а Андрій Ковальов був четвертим (2,10).

    Нагадаємо, що попереду у Проценка два турніри у Чехії – 27 і 30 січня.

    У змаганнях серед жінок найкращою стала Дар’я Кучина (1,81 м).

    Україна також була представлена у секторі для стрибків у довжину.

    Бронзовий призер чемпіонату Європи-2017 у приміщенні Сергій Никифоров досить близько підібрався до позначки восьми метрів.

    З результатом 7,94 м він другий.

    Стільки ж настрибав Алпер Кулаксіз з Туреччини, проте за другою найкращою спробою саме він став переможцем.

    легкоатлетичні змагання Андрій Проценко легка атлетика
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