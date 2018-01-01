Українські легкоатлети Проценко і Кучина перемогли на міжнародних змаганнях в Туреччині
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Попереду у Проценка два турніри у Чехії – 27 і 30 січня
18 січня Стамбул приймав міжнародні легкоатлетичні змагання.
У секторі для стрибків у висоту перемогли українці, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
У змаганнях серед чоловіків бронзовий призер чемпіонату світу-2014 у приміщенні Андрій Проценко виграв з результатом 2,20 м, а Андрій Ковальов був четвертим (2,10).
Нагадаємо, що попереду у Проценка два турніри у Чехії – 27 і 30 січня.
У змаганнях серед жінок найкращою стала Дар’я Кучина (1,81 м).
Україна також була представлена у секторі для стрибків у довжину.
Бронзовий призер чемпіонату Європи-2017 у приміщенні Сергій Никифоров досить близько підібрався до позначки восьми метрів.
З результатом 7,94 м він другий.
Стільки ж настрибав Алпер Кулаксіз з Туреччини, проте за другою найкращою спробою саме він став переможцем.