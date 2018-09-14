Українські легкоатлети здобули дев'ять нагород на змаганнях у Туреччині



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Катерина Табашник. Фото ФЛАУ

Чотири з них виявилися золотими

У вівторок, 11 вересня, Белек приймав міжнародні легкоатлетичні змагання Gloria Cup.

Українці на них вибороли відразу кілька перемог і призових місць, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

У змаганнях зі стрибків у висоту українки посіли три перші сходинки. Катерина Табашник і Юлія Левченко подолали 1,93 метри, але за спробами перемогла Табашник. Оксана Окунєва з результатом 1,91 м була третьою.

Вікторія Ткачук і Марія Миколенко оформили переможний дубль з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Ткачук перетнула фінішну лінію першою (57,00 с), а Миколенко була другою (57,58 с).

Олексій Поздняков був першим на дистанції 400 метрів (46,94 с) та шостим на 200-метрівці (21,91 с).

Анна Плотіцина перемогла з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,24 с).

Аліна Калістратова замкнула першу трійку з бігу на 200 метрів у змаганнях серед жінок (24,69 с), а Сергій Смелик – у змаганнях серед чоловіків (20,86 с).

Олександр Малосілов посів четверте місце з потрійного стрибка (15,42 м).