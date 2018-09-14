  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські легкоатлети здобули дев'ять нагород на змаганнях у Туреччині

    • Розсилка
    Катерина Табашник. Фото ФЛАУ - Українські легкоатлети здобули дев'ять нагород на змаганнях у Туреччині
    Катерина Табашник. Фото ФЛАУ

    Чотири з них виявилися золотими

    У вівторок, 11 вересня, Белек приймав міжнародні легкоатлетичні змагання Gloria Cup.

    Українці на них вибороли відразу кілька перемог і призових місць, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    У змаганнях зі стрибків у висоту українки посіли три перші сходинки. Катерина Табашник і Юлія Левченко подолали 1,93 метри, але за спробами перемогла Табашник. Оксана Окунєва з результатом 1,91 м була третьою.

    Вікторія Ткачук і Марія Миколенко оформили переможний дубль з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Ткачук перетнула фінішну лінію першою (57,00 с), а Миколенко була другою (57,58 с).

    Олексій Поздняков був першим на дистанції 400 метрів (46,94 с) та шостим на 200-метрівці (21,91 с).

    Анна Плотіцина перемогла з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,24 с).

    Аліна Калістратова замкнула першу трійку з бігу на 200 метрів у змаганнях серед жінок (24,69 с), а Сергій Смелик – у змаганнях серед чоловіків (20,86 с).

    Олександр Малосілов посів четверте місце з потрійного стрибка (15,42 м).

    Туреччина Юлія Левченко легкоатлетичні змагання Оксана Окунєва легка атлетика українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ