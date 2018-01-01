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    Українські легкоатлетки Бризгіна та Плотіцина перемогли на змаганнях у Сербії

    Мельник стала третьою, а Лонський – другим
    У середу, 21 лютого, у Белграді відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні. Українці повертаються з них з двома перемогами та двома призовими місцями, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с. Тетяна Мельник фінішувала на
    • Сьогодні, 08:38
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    Анастасія Бризгіна. Фото ФЛАУ
    Анастасія Бризгіна. Фото ФЛАУ

    Мельник стала третьою, а Лонський – другим

    У середу, 21 лютого, у Белграді відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні.

    Українці повертаються з них з двома перемогами та двома призовими місцями, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с. Тетяна Мельник фінішувала на дистанції третьою (54,07 с).

    Анна Плотіцина вкотре продемонструвала стабільність і перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами з часом 8,02 с.

    У секторі для стрибків у висоту виступав Віктор Лонський. Подолавши планку на висоті 2,23 м, він став другим.

    Лише у кроці від призової трійки зі стрибків у довжину зупинилася Христина Гришутіна. З результатом 6,32 м вона четверта.

    Раніше Плотіцина виграла турнір у Франції.

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