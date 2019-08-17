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    Українські парашутисти присвятили відео Ломаченку

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    Василь Ломаченко - Українські парашутисти присвятили відео Ломаченку
    Василь Ломаченко
    Ліга

    Наші спортсмени підтримали співвітчизника перед титульним боєм

    Українські парашутисти присвятили відео українському боксеру легкої ваги Василю Ломаченку (13-1, 10 КО) напередодні бою проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

    Відповідне відео Ломаченко опублікував у мережі Інстаграм.

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    Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

    Бій має відбутися 31 серпня в Лондоні. Суперники виборюватимуть титули чемпіона за версіями WBA, WBO та The Ring, які наразі належать українцеві та вакантний титул WBC.

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