Українські шаблістки виграли етап Кубка світу з фехтування

Наша команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької порадувала вболівальників

У матчі за бронзу наші шаблістки перемогли Іспанію

Українська команда шаблісток сьогодні, 19 травня, виграла етапі Кубка світу у Пловдиві (Болгарія). Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Українки розпочали виступ з перемоги над Алжиром (45:35), а далі по черзі вибили американок і топсіяних француженок з однаковим рахунком – 45:38. Цим вони забезпечили собі фінал.

У фіналі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька билися з іспанками за золото.

Перша частина бою лишилася за Україною, особливо потішила Аліна Комащук, яка виграла свій бій 6-0 і здобула перевагу в 5 очок. Але далі іспанки віднайшли у собі сили не просто відігратися, а й навіть повести «+3» перед виходом на заключний бій Ольги Харлан та Арачелі Наварро.

Саме Наварро не пустила Харлан до півфіналу минулого етапу Гранпрі, тож нашій лідерці було що доводити у цьому бою. Ольга вийшла максимально налаштованою і одразу ж зробила рахунок рівним: 40-40.

Врешті-решт, з рахунком 45-43 українки здобули перемогу.

Нагадаємо, що вчора Ольга Харлан здобула срібло Кубка світу в Пловдиві (Болгарія).