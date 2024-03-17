Українські шаблістки здобули бронзу Кубка світу з фехтування

У матчі за бронзу наші шаблістки перемогли Південну Корею

Українська команда шаблісток сьогодні, 17березня, здобувала бронзу на етапі Кубка світу в Сінт-Нікласі (Бельгія). Про це інформує Base of Ukrainian sports.

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Наша команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької стартувала з 1/8 фіналу, адже отримала шостий номер посіву. Українки почали день впевненою перемогою над Польщею (45-38), а далі зустріли значний опір від американської збірної. Все ж українки змогли дотиснути опоненток та пройти до півфіналу (45-43).

У битві за фінал українська команда зійшлася з француженками – саме ці дві команди розіграли золото минулого етапу в Афінах (тоді сильнішими виявилися представниці Франції). Сьогодні, на жаль, доля того поєдинку повторилася: українки не змогли нівелювати відставання «-14» після перших 4 боїв і поступилися француженкам (39-45).

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Утім, у матчі за бронзу наших шаблісток чекав не менш цікавий реванш проти Південної Кореї. Саме їм вдалося посунути Україну з п'єдесталу Чемпіонату світу 2023 року у Мілані. На відміну від того матчу, фехтувальниці з України змогли не відпустити опоненток зі старту та дотиснути кореянок – з рахунком 45:38 наша команда шаблісток здобуває бронзу Кубка світу в Сінт-Нікласі .

Окрім цього, визначилися всі країни-учасниці Олімпіади в командній жіночій шаблі: на головному старті чотириріччя змагатимуться Франція, Угорщина, Україна, Південна Корея, США, Японія, Італія та Алжир.