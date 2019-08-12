Українські шахісти Коробов і Пономарьов отримали суперників у Кубку світу-2019 в Росії



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Антон Коробов - головна українська надія на Кубку світу-2019 Шахова Україна

Наші гросмейстери поїдуть змагатися в лоно країни-агресора

Українські гросмейстери Антон Коробов і Руслан Пономарьов дізналися своїх перших суперників у Кубка світу 2019 року. Змагання триватимуть з 10 вересня по 4 жовтня в Ханти-Мансійську (РФ).

Антон в 1/64 фіналу зустрінеться з Індійцем Апгіджетом Ґуптою. Русланові протистоятиме росіянин Андрєй Єсипенко. Рейтинг-фаворитами обох пар є українські шахісти.

Зауважимо, що загальний призовий фонд Кубка світу-2019 складає 1,6 мільйона доларів. Тільки за участь у турнірі кожен учасник отримає ґарантованих $ 6000. Шахісти, які програють на другому етапі, збагатяться на $10 000. Переможець Кубка світу отримає 110 000 доларів.

Чемпіон світу Маґнус Карлсен із Норвегії змагання в Ханти-Мансійську пропускає. Рейтинг-фаворитом Кубка світу-2019 буде китаєць Дін Ліжень із Китаю. За ним ідуть Аніш Ґірі із Нідерландів і Максим Ваш’є-Леґрав із Франції.

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