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    Українські шахісти Коробов і Пономарьов отримали суперників у Кубку світу-2019 в Росії

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    Антон Коробов - головна українська надія на Кубку світу-2019 - Українські шахісти Коробов і Пономарьов отримали суперників у Кубку світу-2019 в Росії
    Антон Коробов - головна українська надія на Кубку світу-2019
    Шахова Україна

    Наші гросмейстери поїдуть змагатися в лоно країни-агресора

    Українські гросмейстери Антон Коробов і Руслан Пономарьов дізналися своїх перших суперників у Кубка світу 2019 року. Змагання триватимуть з 10  вересня по 4 жовтня в Ханти-Мансійську (РФ).

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    Антон в 1/64 фіналу зустрінеться з  Індійцем Апгіджетом Ґуптою. Русланові протистоятиме росіянин Андрєй Єсипенко. Рейтинг-фаворитами обох пар є українські шахісти.

    Зауважимо, що загальний призовий фонд Кубка світу-2019 складає 1,6 мільйона доларів. Тільки за участь у турнірі кожен учасник отримає ґарантованих $ 6000. Шахісти, які програють на другому етапі, збагатяться на $10 000. Переможець Кубка світу отримає 110 000 доларів.

    Чемпіон світу Маґнус Карлсен із Норвегії змагання в Ханти-Мансійську пропускає. Рейтинг-фаворитом Кубка світу-2019 буде китаєць Дін Ліжень із Китаю. За ним ідуть Аніш Ґірі із Нідерландів і Максим Ваш’є-Леґрав із Франції.  

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    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрєй Єсипенко Маґнус Карлсен Апгіджет Ґупта Дін Ліжень Аніш Ґірі Максим Ваш’є-Леґрав
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