Українські шахісти завершили виступи на чемпіонаті світу без медалей

Чемпіонкою світу серед жінок стала Дзангідзе, відібравши титул у Музичук

Слідом за чемпіонатами світу зі швидких шахів закінчилися чемпіонати світу з бліцу на якому Україну представляли 17 спортсменів. Про це повідомляє Федерація шахів України. Як і в рапід-турнірах у чемпіонатах з бліцу нікому з представників України не вдалось посісти призове місце. Антон Коробов із 13,5 очками розділив 6-11 місця і посів у підсумку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Коробов. Фото: УНН

Чемпіонкою світу серед жінок стала Дзангідзе, відібравши титул у Музичук

Слідом за чемпіонатами світу зі швидких шахів закінчилися чемпіонати світу з бліцу на якому Україну представляли 17 спортсменів. Про це повідомляє Федерація шахів України.

Як і в рапід-турнірах у чемпіонатах з бліцу нікому з представників України не вдалось посісти призове місце. Антон Коробов із 13,5 очками розділив 6-11 місця і посів у підсумку 9 місце. Усього в чемпіонаті взяли участь 12 українців.

У жіночій секції з п’яти представниць України найкраще виступили Анна Ушеніна та Наталя Жукова, які набрали по 13 очок і посіли відповідно 11 та 12 місця.

Зазначимо, що у чоловічому чемпіонаті впевнено переміг Карлсен (Норвегія) із 16 очками, другим став Карякін (Росія) — 14,5 очок, третім —Ананд (Індія) — також 14,5 очок.

Додамо також, чемпіонкою світу серед жінок стала Дзангідзе (Грузія), яка набрала 16,5 очок. Друга — Гуніна (Росія), 16 очок, третя — Цзюй Веньцзюнь (Китай) — 14 очок.