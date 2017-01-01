Українські шпажисти отримали нагороду від Міжнародного комітету чесної гри
- Сьогодні, 10:42
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Олексій Махонін та тренер команди Олександр Гарін побували на спеціальній церемонії у Бельгії
Юніорська збірна України з фехтування на шпагах у складі Олексія Махоніна, Яна Сича, Сергія Горецького та Євгена Горбачука отримала нагороду від International Fair Play Committee у номінації World Fair Play For the Youth на урочистій церемонії у Брюсселі.
Міжнародна організація відзначила українських спортсменів за гідний вчинок на чемпіонаті світу у французькому Буржі у 2016 році, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.
У командній першості українці повинні були фехтувати в 1/16 фіналу проти збірної Алжиру, проте суперники не з'явилися вчасно на доріжку та були автоматично зняті зі змагань.
Коли ж алжирці прибули до зали, то українські шпажисти заявили, що проведуть поєдинок, незважаючи на те, що могли б пропустити цю зустріч через порушення правил опонентами.
Бій закінчився з рахунком 45:43 на користь алжирських фехтувальників, а українці склали зброю в 1/16 турнірної таблиці та за підсумками змагань посіли 17-е місце.
Таким чином, українські шпажисти показали не найвдаліший виступ у Буржі, однак пізніше були винагороджені International Fair Play Committee за чесну боротьбу.
Українську команду в Брюсселі представляли шпажист Олексій Махонін та тренер команди Олександр Гарін.