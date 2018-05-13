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    Українські шпажисти завоювали бронзу на етапі Кубка світу в Парижі

    • Сьогодні, 18:56
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    Збірна України з фехтування. Фото:&nbsp;<span>FIE</span>
    Збірна України з фехтування. Фото: FIE

    Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні

    Національна команда України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Володимира Станкевича і Романа Свичкара виграла бронзу на етапі Кубка світу в Парижі.

    В 1/8 фіналу українці пройшли Німеччину (42:31), у чвертьфіналі - Китай (24:16), а ось в півфіналі поступилися угорцям (21:23). У підсумку «синьо-жовті» здобули право поборотися за бронзу проти Ізраїлю. Сутичка вийшла досить напруженою і закінчилася перемогою українців - 38:36.

    Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні. У попередній раз «синьо-жовті» підіймалися на подіум ще в 2017 році. Тоді на етапі Кубка світу у Ванкувері вони стали другими.

    Раніше у Франції Нікішин завоював срібло в особистих змаганнях.

    Джерело: xsport.ua

    Богдан Нікішин шпажисти Кубок світу Фехтування
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