Українські шпажисти завоювали бронзу на етапі Кубка світу в Парижі

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Збірна України з фехтування. Фото: FIE

Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні

Національна команда України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Володимира Станкевича і Романа Свичкара виграла бронзу на етапі Кубка світу в Парижі.

В 1/8 фіналу українці пройшли Німеччину (42:31), у чвертьфіналі - Китай (24:16), а ось в півфіналі поступилися угорцям (21:23). У підсумку «синьо-жовті» здобули право поборотися за бронзу проти Ізраїлю. Сутичка вийшла досить напруженою і закінчилася перемогою українців - 38:36.

Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні. У попередній раз «синьо-жовті» підіймалися на подіум ще в 2017 році. Тоді на етапі Кубка світу у Ванкувері вони стали другими.

Раніше у Франції Нікішин завоював срібло в особистих змаганнях.

Джерело: xsport.ua