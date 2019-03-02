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    Українські синхроністки виграли етап Світової серії у Франції

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    Марта Федина звикла до п'єдесталів і нагород - Українські синхроністки виграли етап Світової серії у Франції
    Марта Федина звикла до п'єдесталів і нагород
    Фейсбук Марти Федини

    Анастасія Савчук і Марта Федина перемогли у технічному дуеті

    Українські синхроністки вибороли дві золоті нагороди на етапі Світової серії FINA у Франції.

    Анастасія Савчук і Марта Федина перемогли у технічному дуеті. Наш дівчата набрали суму 90,7207 і випередили головних конкуренток – дует з Японії.

    Також українська команда посіла перше місце у технічній програмі серед груп. Сума українок – 90,7889. На другому і третьому місцях збірні Франції та Ізраїлю.

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    Джерело: Укрінформ

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