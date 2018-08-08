Українські сквошисти здобули чотири нагороди на міжнародному турнірі в Латвії
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Фото: Спортивний комітет України
Українську збірну склали 11 спортсменів
В Ризі (Латвія) відбувся міжнародний турнір Riga Open 2018.
Українську збірну склали 11 спортсменів, які здобули чотири нагороди: одне золото два срібла та одну бронзу, інформує прес-служба Спортивного комітету України.
Переможцем турніру став Микита Панов в категорії М1 серед любителів високого рівня.
Срібними призерами стали Аліна Бушма в категорії PSA та Дмитро Карюченко серед любителів початкового рівня.
Бронзову нагороду серед любителів початкового рівня посів ще один український сквошист Олександр Павлій.