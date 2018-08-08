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    Українські сквошисти здобули чотири нагороди на міжнародному турнірі в Латвії

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    Фото: Спортивний комітет України - Українські сквошисти здобули чотири нагороди на міжнародному турнірі в Латвії
    Фото: Спортивний комітет України

    Українську збірну склали 11 спортсменів

    В Ризі (Латвія) відбувся міжнародний турнір Riga Open 2018.

    Українську збірну склали 11 спортсменів, які здобули чотири нагороди: одне золото два срібла та одну бронзу, інформує прес-служба Спортивного комітету України.

    Переможцем турніру став Микита Панов в категорії М1 серед любителів високого рівня.

    Срібними призерами стали Аліна Бушма в категорії PSA та Дмитро Карюченко серед любителів початкового рівня.

    Бронзову нагороду серед любителів початкового рівня посів ще один український сквошист Олександр Павлій.

    Збірна України
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