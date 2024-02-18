Українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу

Ковтун, Чепурний та Верняєв здобули для України медалі у Каїрі

Три нагороди здобули українські гімнасти на першому етапі Кубка світу у єгипетському Каїрі. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

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Перші два місця розділили українські спортсмени на паралельних брусах. Переміг тут з сумою 15,600 бала Ілля Ковтун. Другим став інший українець та олімпійський чемпіон Олег Верняєв (15,233). «Бронзу» здобув представник Колумбії.

Ще одне «срібло» здобув Назар Чепурний у опорному стрибку з сумою 14,899 бала.

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Варто зазначити, що спочатку українець здобув найвищий бал за виконання вправи. Втім, після протесту вірменина Артура Давтяна, саме він вийшов на першу позицію. Назар Чепурний у підсумку залишився другим.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року чоловіча команда України зі спортивної гімнастики відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях.

За Україну у команді на Чемпіонаті світу змагалися Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов. Пантелій Колодій був запасним.