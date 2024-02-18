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Українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу
Ілля Ковтун виграв вправи на паралельних брусах
колаж: Base of Ukrainian sports

Ковтун, Чепурний та Верняєв здобули для України медалі у Каїрі

Три нагороди здобули українські гімнасти на першому етапі Кубка світу у єгипетському Каїрі. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Перші два місця розділили українські спортсмени на паралельних брусах. Переміг тут з сумою 15,600 бала Ілля Ковтун. Другим став інший українець та олімпійський чемпіон Олег Верняєв (15,233). «Бронзу» здобув  представник Колумбії.

Ще одне «срібло» здобув Назар Чепурний у опорному стрибку з сумою 14,899 бала.

Варто зазначити, що спочатку українець здобув найвищий бал за виконання вправи. Втім, після протесту вірменина Артура Давтяна, саме він вийшов на першу позицію. Назар Чепурний у підсумку залишився другим.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року чоловіча команда України зі спортивної гімнастики відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях.

За Україну у команді на Чемпіонаті світу змагалися Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов. Пантелій Колодій був запасним. 

Теги: Олег Верняєв спортивна гімнастика Ілля Ковтун Назар Чепурний

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