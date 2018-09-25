Українські спортсмени здобули три нагороди на Кубку світу з джиу-джитсу у Греції



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Також на рахунку українців чотири медалі Кубку Балканських країн

У Греції завершився Кубок світу та Кубок Балканських країн з джиу-джитсу.

Загалом у міжнародних змаганнях взяли участь близько 1100 спортсменів з 35 країн.

Україну представляли 16 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Результатами змагань поділився посол Спортивного комітету України Іван Настенко, який особисто брав участь у турнірі.

У підсумку збірна України здобула одну срібну та дві бронзові медалі на Кубку світу та чотири бронзові медалі на відкритому Кубку Балканських країн.

Срібло Кубку світу виборов Ярослав Воробйов, який змагався у дисципліні Fighting system.

Діана Скрипнюк і Владислав Земський здобули бронзові нагороди у дисциплінах Fighting system і Ne Waza system відповідно.

Бронзові нагороди відкритого Кубку Балканських країн належать двом українцям: Костянтину Ковалю (Fighting і Ne Waza system) та Івану Настенко (Fighting і Ne Waza system).