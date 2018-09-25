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    Українські спортсмени здобули три нагороди на Кубку світу з джиу-джитсу у Греції

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    Українські спортсмени здобули три нагороди на Кубку світу з джиу-джитсу у Греції

    Також на рахунку українців чотири медалі Кубку Балканських країн

    У Греції завершився Кубок світу та Кубок Балканських країн з джиу-джитсу.

    Загалом у міжнародних змаганнях взяли участь близько 1100 спортсменів з 35 країн.

    Україну представляли 16 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Результатами змагань поділився посол Спортивного комітету України Іван Настенко, який особисто брав участь у турнірі.

    У підсумку збірна України здобула одну срібну та дві бронзові медалі на Кубку світу та чотири бронзові медалі на відкритому Кубку Балканських країн.

    Срібло Кубку світу виборов Ярослав Воробйов, який змагався у дисципліні Fighting system.

    Діана Скрипнюк і Владислав Земський здобули бронзові нагороди у дисциплінах Fighting system і Ne Waza system відповідно.

    Бронзові нагороди відкритого Кубку Балканських країн належать двом українцям: Костянтину Ковалю (Fighting і Ne Waza system) та Івану Настенко (Fighting і Ne Waza system).

    Кубок світу Збірна України єдиноборства
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