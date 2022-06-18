Українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал пошани на етапі «Діамантової ліги»

Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі.

Магучіх здобула третю поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги»

Сьогодні, 18 червня, в Парижі пройшов черговий етап «Діамантової ліги».

У секторі стрибків у висоту Україна вперше в історії була представлена чотирма спортсменками.

Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі. Ярослава з трьох спроб не змогла взяти висоту 205 см. Для українки це третя поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги».

Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 198 см – це особистий рекорд українки у цьому сезоні, планка 201 см не підкорилася Ірині з трьох спроб.

Юлія Левченко та Нікола Оліслагерс (Макдермотт) поділили третю позицію, вони з першої спроби взяли 195 см. Для Юлії це найкращий результат у цьому сезоні.

Висота 198 см не підкорилася Левченко та Оліслагерс з трьох спроб.

Катерина Табашник завершила змагання на 6-й позиції, вона поступилася конкуренткам за кількістю спроб. Українка з другої спроби взяла висоту 195 см – це найкращий результат Катерини у цьому сезоні, її найкращий результат у кар’єрі – 196 см. Висота 198 см не підкорилась Табашник з трьох спроб.

«Діамантова ліга»

Париж, Франція

Стрибки у висоту

Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 201 см Ірина Геращенко (Україна) – 198 см Юлія Левченко (Україна) – 195 см Нікола Оліслагерс (Астралія) – 195 см Катерина Табашник (Україна) – 195 см

Джерело: Tribuna.com