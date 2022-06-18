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  4. Українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал пошани на етапі «Діамантової ліги»
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    Новини

    Українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал пошани на етапі «Діамантової ліги»

    Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см &ndash; це&nbsp;найкращий результат сезону&nbsp;у стрибках на відкритому повітрі. - Українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал пошани на етапі «Діамантової ліги»
    Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі.

    Магучіх здобула третю поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги»

    Сьогодні, 18 червня, в Парижі пройшов черговий етап «Діамантової ліги».

    У секторі стрибків у висоту Україна вперше в історії була представлена чотирма спортсменками.

    Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі. Ярослава з трьох спроб не змогла взяти висоту 205 см. Для українки це третя поспіль перемога на етапах «Діамантової ліги».

    Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 198 см – це особистий рекорд українки у цьому сезоні, планка 201 см не підкорилася Ірині з трьох спроб.

    Юлія Левченко та Нікола Оліслагерс (Макдермотт) поділили третю позицію, вони з першої спроби взяли 195 см. Для Юлії це найкращий результат у цьому сезоні.

    Висота 198 см не підкорилася Левченко та Оліслагерс з трьох спроб.

    Катерина Табашник завершила змагання на 6-й позиції, вона поступилася конкуренткам за кількістю спроб. Українка з другої спроби взяла висоту 195 см – це найкращий результат Катерини у цьому сезоні, її найкращий результат у кар’єрі – 196 см. Висота 198 см не підкорилась Табашник з трьох спроб.

    «Діамантова ліга»

    Париж, Франція

    Стрибки у висоту

    Жінки

    1. Ярослава Магучіх (Україна) – 201 см
    2. Ірина Геращенко (Україна) – 198 см
    3. Юлія Левченко (Україна) – 195 см
    4. Нікола Оліслагерс (Астралія) – 195 см
    5. Катерина Табашник (Україна) – 195 см

    Джерело: Tribuna.com

    Теги: росія окупанти Юлія Левченко війна Ірина Геращенко Діамантова ліга стрибки у висоту легка атлетика Україна Катерина Табашник окупація Ярослава Магучих #stoprussia
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    Українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал пошани на етапі «Діамантової ліги»