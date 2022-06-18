На Сумщині скоротять комендантську годину

Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку

На території Сумської області комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00. Про це повідомив у Telegram глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Як зазначив Живицький, зміни починають діяти з понеділка, 20 червня, починаючи з 4 ранку.

В Сумській ОВА просять громадян дотримуватися встановлених правил та не виходити на вулицю під час комендантської години.

«Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години», – закликав глава ОВА.

Російські окупанти протягом доби 17 червня обстрілювали прикордонні території Сумської області.