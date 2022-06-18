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    Суспільство

    На Сумщині скоротять комендантську годину

    На Сумщині скоротили комендантську годину - На Сумщині скоротять комендантську годину
    На Сумщині скоротили комендантську годину
    фото з відкритих джерел

    Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку

    На території Сумської області комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00. Про це повідомив у Telegram глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    Як зазначив Живицький, зміни починають діяти з понеділка, 20 червня, починаючи з 4 ранку.

    В Сумській ОВА просять громадян дотримуватися встановлених правил та не виходити на вулицю під час комендантської години.

    «Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години», – закликав глава ОВА.

    Російські окупанти протягом доби 17 червня обстрілювали прикордонні території Сумської області.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    На Сумщині скоротять комендантську годину