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    Українські тенісистки покращили свої позиції у новому рейтингу WTA

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    Фото взяте з ресурсу bbc.com - Українські тенісистки покращили свої позиції у новому рейтингу WTA
    Фото взяте з ресурсу bbc.com

    Майже всі наші тенісистки піднялися у світовому рейтингу

    Еліна Світоліна не виступала минулого тижня, як і більшість топових тенісисток світу, які відпочивають після закінчення US Open.

    Тому її шосте місце у світовому рейтингу залишилося без змін, як і 26-та позиція Лесі Цуренко.

    Катерина Бондаренко підтвердила свій статус третьої ракетки України, піднявшись на 83-тє місце.

    Останньою українкою у топ-100 світового рейтингу залишилася Даяна Ястремська, яка втратила одну позицію й опустилася на 97-ме місце.

    Ангеліна Калініна та Марта Костюк оновили особисті рекорди у рейтингу, які талановиті українки встановили минулого тижня. Калініна тепер займає 112-ге місце, а Костюк - 123-тє.

    Між ними розташувалася Катерина Козлова, яка додала шість позицій. Тепер вона займає 117-й рядок. Катарина Завацька зберегла 207-ме місце.

    Джерело: Sportarena.com

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна рейтинг Даяна Ястремська Марта Костюк
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