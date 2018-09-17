Українські тенісистки покращили свої позиції у новому рейтингу WTA



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Фото взяте з ресурсу bbc.com

Майже всі наші тенісистки піднялися у світовому рейтингу

Еліна Світоліна не виступала минулого тижня, як і більшість топових тенісисток світу, які відпочивають після закінчення US Open.

Тому її шосте місце у світовому рейтингу залишилося без змін, як і 26-та позиція Лесі Цуренко.

Катерина Бондаренко підтвердила свій статус третьої ракетки України, піднявшись на 83-тє місце.

Останньою українкою у топ-100 світового рейтингу залишилася Даяна Ястремська, яка втратила одну позицію й опустилася на 97-ме місце.

Ангеліна Калініна та Марта Костюк оновили особисті рекорди у рейтингу, які талановиті українки встановили минулого тижня. Калініна тепер займає 112-ге місце, а Костюк - 123-тє.

Між ними розташувалася Катерина Козлова, яка додала шість позицій. Тепер вона займає 117-й рядок. Катарина Завацька зберегла 207-ме місце.

Джерело: Sportarena.com